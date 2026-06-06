«8 июня, по просьбе Украины, Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание в ответ на очередное масштабное нападение России на Украину», – глава МИД Украины

Сибига: Совбез ООН 8 июня созовет срочное заседание по просьбе Украины «8 июня, по просьбе Украины, Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание в ответ на очередное масштабное нападение России на Украину», – глава МИД Украины

Совет Безопасности ООН 8 июня созывает экстренное заседание по просьбе Украины из-за новой масштабной атаки РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

«8 июня, по просьбе Украины, Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание в ответ на очередное масштабное нападение России на Украину», – написал глава МИД Украины в соцсети американской компании Х.

По словам главы МИД, последняя волна российских ударов является «еще одним напоминанием о том, что Москва продолжает выбирать эскалацию вместо мира, а террор вместо дипломатии».

«Постоянное международное давление на Россию остается важным для восстановления уважения к Уставу ООН и продвижения содержательного предложения президента Украины Владимира Зеленского Российской Федерации о прекращении войны», - сказал он, поблагодарив «партнеров за их постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».