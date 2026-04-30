Сибига приветствовал решение Европарламента по компенсационной комиссии для Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал решение Европейского парламента дать согласие на Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

«Благодарен Европейскому парламенту за сегодняшнее решение предоставить согласие на Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины», - заявил Сибига.

По его словам, комиссия будет играть ключевую роль в обеспечении принципов справедливости и подотчетности, а также в предоставлении пострадавшим компенсаций за ущерб, причиненный в результате конфликта.

Министр также приветствовал принятие резолюции, касающейся обеспечения подотчетности и справедливости в связи с «продолжающимися атаками России на гражданское население Украины».

Сибига подчеркнул, что скорейшее создание специального трибунала по «преступлению агрессии» против Украины остается крайне необходимым.

Он добавил, что Киев продолжит тесное взаимодействие с ЕС и его государствами-членами для достижения «справедливого и прочного мира» для Украины и всей Европы.