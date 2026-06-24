Сибига поблагодарил Японию за последовательную поддержку Украины с начала конфликта

Сибига обсудил с представителем МИД Японии вопросы безопасности и восстановления Украины Сибига поблагодарил Японию за последовательную поддержку Украины с начала конфликта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с министром иностранных дел Японии Аяно Кунимицу вопросы безопасности, восстановления Украины и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в соцсети американской компании X во вторник, 23 июня.

Сибига поблагодарил Японию за последовательную поддержку Украины с начала конфликта. Он отметил, что Токио на протяжении последних лет оказывает Киеву важную помощь и демонстрирует солидарность в вопросах защиты суверенитета, международного права и стабильности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на поле боя и мирных усилиях Украины. Отдельное внимание было уделено рискам безопасности, связанным с взаимодействием России и Северной Кореи.

Сибига подчеркнул, что подобное взаимодействие может иметь последствия не только для европейской безопасности, но и для Индо-Тихоокеанского региона. В этом контексте стороны отметили, что вопросы евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности становятся все более взаимосвязанными.

Также обсуждались долгосрочные вызовы, возникшие на фоне конфликта. Сибига проинформировал японскую сторону о европейской инициативе по ограничению въезда для лиц, принимавших участие в боевых действиях против Украины, отметив, что этот вопрос следует рассматривать прежде всего с точки зрения безопасности.

Отдельное внимание на переговорах было уделено восстановлению Украины и укреплению ее энергетической устойчивости. Сибига выразил благодарность Японии за поддержку, которая помогла Украине пройти сложный зимний период в условиях конфликта. Стороны также обсудили подготовку к следующему зимнему сезону.

Кроме того, министр поблагодарил Японию за помощь в сохранении украинского культурного наследия, в том числе через инициативы ЮНЕСКО. В ходе встречи была отмечена важность защиты культурных и исторических объектов, пострадавших в результате войны.

Стороны обменялись мнениями по подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в 2026 году в Гданьске, а также обсудили пути привлечения более широкой международной поддержки для восстановления, устойчивости и долгосрочного развития Украины.

Сибига подчеркнул, что Украина высоко ценит партнерство с Японией. По его словам, более тесное сотрудничество двух стран способствует укреплению безопасности, стабильности и достижению устойчивого мира.