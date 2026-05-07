Сибига обсудил с главой МИД Швейцарии ситуацию в Украине и мирные усилия Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о текущей ситуации на поле боя, продолжающихся атаках, а также о дальнейших дипломатических и мирных усилиях Киева, направленных на достижение устойчивого мира. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогу телефонного разговора министров в среду, 6 мая.

В частности, он сообщил о продолжающихся атаках против Украины, а также рассказал о дипломатических и мирных усилиях Киева, направленных на достижение устойчивого и долгосрочного мира.

Стороны обсудили значение недавних консультаций между внешнеполитическими ведомствами, состоявшихся в Киеве, и договорились продолжить тесную координацию дальнейшего сотрудничества. Кроме того, министры обменялись мнениями по региональной и международной повестке.

Глава МИД Украины поблагодарил Швейцарию за последовательную поддержку и дальнейшую вовлечённость в поддержку Украины.