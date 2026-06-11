Сибига обсудил с главой МИД Румынии атаки РФ и инциденты с дронами Глава МИД Украины провел телефонный разговор со своим румынским коллегой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой МИД Румынии Оаной Цою поддержку Украины, процесс ее вступления в Евросоюз и вопросы региональной безопасности. Об этом сообщил глава МИД Украины в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня по итогу телефонного разговора со своим румынским коллегой.

По словам Сибиги, он поблагодарил Румынию за последовательную поддержку Украины, солидарность с украинским народом и содействие евроинтеграционному курсу Киева.

«Украина выполнила свою домашнюю работу, и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку партнеров для продвижения этого процесса», - отметил глава украинского МИД, говоря о необходимости сохранения динамики в вопросе расширения ЕС и открытия переговорных кластеров.

Сибига также проинформировал румынскую коллегу о последних событиях на поле боя и продолжающихся атаках России на украинские города и объекты критической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что Украина и Румыния разделяют общую цель - восстановление всеобъемлющего и прочного мира, а также укрепление безопасности в регионе.

- Отдельное внимание - инцидентам с дронами в Румынии

Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам трансграничной безопасности, возникшим на фоне войны России против Украины.

Стороны обсудили недавние инциденты с беспилотниками на территории Румынии и согласились с необходимостью тесной координации, эффективной коммуникации, повышения ситуационной осведомленности и развития механизмов раннего предупреждения.

Сибига отметил, что Украина готова продолжать тесное взаимодействие с Румынией для минимизации рисков и оперативного реагирования на вызовы, связанные с российской агрессией.

По словам министра, Украина и Румыния продолжат совместную работу как на двустороннем уровне, так и в международных форматах для укрепления региональной безопасности и продвижения общего европейского будущего.