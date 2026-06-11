Сибига обсудил с главой МИД Румынии атаки РФ и инциденты с дронами

Marina Mussa
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой МИД Румынии Оаной Цою поддержку Украины, процесс ее вступления в Евросоюз и вопросы региональной безопасности. Об этом сообщил глава МИД Украины в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня по итогу телефонного разговора со своим румынским коллегой.
По словам Сибиги, он поблагодарил Румынию за последовательную поддержку Украины, солидарность с украинским народом и содействие евроинтеграционному курсу Киева.
«Украина выполнила свою домашнюю работу, и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку партнеров для продвижения этого процесса», - отметил глава украинского МИД, говоря о необходимости сохранения динамики в вопросе расширения ЕС и открытия переговорных кластеров.
Сибига также проинформировал румынскую коллегу о последних событиях на поле боя и продолжающихся атаках России на украинские города и объекты критической инфраструктуры.
Он подчеркнул, что Украина и Румыния разделяют общую цель - восстановление всеобъемлющего и прочного мира, а также укрепление безопасности в регионе.
- Отдельное внимание - инцидентам с дронами в Румынии
Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам трансграничной безопасности, возникшим на фоне войны России против Украины.
Стороны обсудили недавние инциденты с беспилотниками на территории Румынии и согласились с необходимостью тесной координации, эффективной коммуникации, повышения ситуационной осведомленности и развития механизмов раннего предупреждения.
Сибига отметил, что Украина готова продолжать тесное взаимодействие с Румынией для минимизации рисков и оперативного реагирования на вызовы, связанные с российской агрессией.
По словам министра, Украина и Румыния продолжат совместную работу как на двустороннем уровне, так и в международных форматах для укрепления региональной безопасности и продвижения общего европейского будущего.