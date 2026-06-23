Глава МИД Украины выразил надежду на дальнейший прогресс на пути страны к вступлению в организацию

Сибига обсудил с генсеком ОЭСР продвижение Украины к членству в организации Глава МИД Украины выразил надежду на дальнейший прогресс на пути страны к вступлению в организацию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Киеве встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в соцсети американской компании Х.

Стороны обсудили ситуацию на поле боя, последствия атак, вопросы восстановления Украины, а также дальнейшее продвижение страны к членству в ОЭСР.

По словам Сибиги, в ходе встречи речь шла о последних событиях на фронте, последствиях продолжающихся атак, энергетическую инфраструктуру и экономику страны, а также о более широких вопросах безопасности в регионе.

Глава МИД Украины отметил, что, несмотря на продолжающийся конфликт, Киев продолжает движение по пути интеграции в Европейский союз и ОЭСР, реализует реформы и укрепляет государственные институты.

Стороны также рассмотрели сотрудничество в рамках программ ОЭСР, прогресс Украины в выполнении стандартов и критериев организации, а также вклад ОЭСР в реформирование и модернизацию страны.

Сибига подчеркнул, что Украина высоко оценивает обзоры ОЭСР по инфраструктуре, государственному управлению и судебной политике, которые должны быть представлены сегодня. По его словам, эти документы являются практическими инструментами для укрепления устойчивости страны и продвижения реформ.

Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к конференции по восстановлению Украины, а также необходимость мобилизации международной поддержки для восстановления, повышения устойчивости и долгосрочного развития страны.

Сибига поблагодарил ОЭСР за «принципиальную поддержку» Украины и выразил надежду на дальнейший прогресс на пути страны к вступлению в организацию. В частности, Киев рассчитывает на положительное решение Совета ОЭСР о начале переговоров о присоединении Украины и утверждении дорожной карты вступления.