Глава МИД Украины отметил, что двусторонняя торговля уже превысила довоенный уровень, а перспективными направлениями остаются энергетика и логистика

Сибига заявил о большом потенциале сотрудничества Украины и Южной Кореи Глава МИД Украины отметил, что двусторонняя торговля уже превысила довоенный уровень, а перспективными направлениями остаются энергетика и логистика

Украинско-корейское экономическое партнерство имеет значительный нереализованный потенциал, а двусторонняя торговля уже превысила довоенные показатели. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании X в понедельник, 29 июня.

Глава МИД Украины Андрей Сибига начал официальный визит в Республику Корея. По его словам, это первый визит главы украинского внешнеполитического ведомства в Южную Корею за последние 11 лет.

Сибига сообщил, что программу визита открыло мероприятие с участием представителей ведущих компаний двух стран. Он отметил, что именно экономическое сотрудничество должно стать одним из ключевых направлений развития украинско-корейских отношений.

«Нет лучшего способа начать этот визит, чем сосредоточиться на экономическом двигателе, который будет определять наше общее будущее», - заявил глава МИД Украины.

По словам министра, двусторонняя торговля между Украиной и Южной Кореей уже превысила довоенный уровень. Это, как отметил Сибига, свидетельствует о значительном и пока не полностью раскрытом потенциале экономического партнерства.

Украина, подчеркнул он, заинтересована в углублении сотрудничества с Республикой Корея, которая является 11-й крупнейшей экономикой мира и одним из глобальных лидеров в сфере высоких технологий и промышленности.

В ходе круглого стола, организованного Корейской корпорацией зарубежного инфраструктурного и городского развития, стороны обсудили ключевые направления для совместных проектов. Среди них - децентрализованная энергетика, современная логистика и восстановление инфраструктуры.

Сибига также указал на широкие возможности сотрудничества в высокотехнологичном сельском хозяйстве и оборонной промышленности.

По его словам, украинские технологии беспилотников, прошедшие испытание в условиях войны, а также динамично развивающийся оборонный сектор страны могут создать значительный потенциал для взаимодействия как в сфере безопасности, так и в гражданских направлениях.

Глава МИД Украины поблагодарил корейское бизнес-сообщество за постоянную поддержку и выразил надежду, что нынешний импульс будет продолжен на совместном бизнес-форуме в Украине в ближайшее время.