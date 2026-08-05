Сеута сдержала напор, но миграционная солидарность ЕС вновь дала трещину Паника и политические реакции вновь обнажили разногласия внутри Евросоюза по миграционному вопросу

Последние события в испанском анклаве Сеута на севере Африки вновь высветили разногласия внутри Европейского союза (ЕС) по миграционному вопросу — его «ахиллесовой пяте».

Ситуация показала, что государства-члены ЕС по-прежнему испытывают трудности с солидарностью и совместными действиями перед лицом сиюминутных вызовов, и что в этой сфере сохраняются серьезные структурные недостатки.

После резкого увеличения попыток нелегального проникновения в Сеуту 30 июля из разных стран-членов ЕС стали звучать неоднозначные голоса.

Обратило на себя внимание то, что в адрес Испании, которая годами несет бремя миграции, вместо поддержки и солидарности в экстренной ситуации прозвучала критика. По инициативе Италии и Дании лидеры 22 стран-членов ЕС направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште с требованием созвать экстренную встречу министров внутренних дел.

- Проход через Сеуту был перекрыт, но в ЕС воцарилась паника

Премьер-министр Испании Педро Санчес охарактеризовал внезапный всплеск попыток нелегальной миграции как «атаку и нарушение территориальной целостности» страны и оперативно принял меры для блокировки прохода нелегалов и их возврата.

Фактически, в соответствии со статьей 41 Шенгенского кодекса о границах, в отношении Сеуты действуют особые правила, и ни один нелегальный мигрант не смог пройти с территории Сеуты на материковую Испанию или в другие страны ЕС.

С другой стороны, как сообщалось, что почти все из примерно 50 тыс. нелегальных мигрантов, достигших Сеуты, были возвращены в Марокко в течение 24 часов.

Однако, несмотря на подтверждения со стороны испанского правительства и Еврокомиссии о том, что из Сеуты на материковую Испанию и в другие страны ЕС не было совершено ни одного «дальнейшего перемещения», во многих из 27 стран-членов ЕС воцарилась атмосфера паники.

Первые жесткие заявления прозвучали из Италии, у которой даже нет сухопутной границы с Испанией. Итальянское правительство заявило о готовности принять необходимые «чрезвычайные меры», вплоть до приостановки действия Шенгенского соглашения.

Вслед за этим по инициативе Италии и Дании Бельгия, Нидерланды, Германия, Финляндия, Чехия, Польша, Литва, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Румыния, Латвия, Эстония, Венгрия, Швеция, Греция, греческая часть Кипра, Мальта и Австрия направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште с требованием созвать экстренное заседание министров внутренних дел стран-членов.

- 22 лидера выразили «серьезную обеспокоенность» угрозой внешней границе ЕС

«Вновь заявляем о нашей готовности принять все необходимые меры, включая усиление или повторное введение временного внутреннего пограничного контроля, в соответствии с правом Союза и Шенгенским кодексом о границах, для защиты общественного порядка и устранения рисков, связанных с вторичными перемещениями», - говорилось в письме.

Лидеры заявили, что существует связь между нынешней ситуацией и решением премьер-министра Санчеса предоставить легальный статус до 1,2 млн нелегальных мигрантов, и назвали это «фактором притяжения» для событий в Сеуте.

После этого Италия приостановила действие Шенгена в отношении Испании, а Франция объявила об усилении пограничного контроля.

- Жесткая реакция Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил 22 лидера ЕС, подписавших письмо, в «эгоистичных, поляризующих и противоречащих закону» действиях.

Санчес отверг критику в адрес Испании о неспособности защищать внешние границы ЕС и указал на данные, согласно которым его страна за период 2021–2026 годов столкнулась примерно с половиной того количества нелегальных вторжений, которое зафиксировала Италия.

- Европейские ультраправые, США и Израиль обрушились на Мадрид

Несмотря на то, что Испания быстро взяла ситуацию под контроль, противники миграции из европейских ультраправых кругов, а также США и Израиль, отношения которых с Испанией в последнее время обострились из-за ее позиции по событиям в Газе и Иране, использовали события в Сеуте для атак на Мадрид.

Президент США Дональд Трамп, раскритиковал миграционную политику Испании, назвав кадры из Сеуты «катастрофой».

«Если демократы вернутся к власти, то по сравнению с тем, что будет в США, Сеута покажется мелочью»,- сказал он.

Госдепартамент США также выступил с заявлениями о том, что миграционная политика Испании ставит под угрозу безопасность Европы.

Тем временем постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон сказал, что Испания, которая не упускает ни одной возможности прочитать Израилю нотации, после кризиса, вызванного ее миграционной политикой, объявила чрезвычайное положение в Сеуте.

«Возможно, вместо того чтобы поучать Израиль, Испании следовало бы объяснить миру, почему она до сих пор удерживает колониальные поселения в Африке»,- отметил он.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в ответ Данону заявил, что «все становится все более очевидным», намекнув, что за произошедшим стоит Израиль.

Испанский политический аналитик Каролина Алонсо охарактеризовала события в Сеуте как попытку Израиля, совершающего геноцид в Газе, ослабить испанское правительство, известное своей позицией против геноцида. Испанский эксперт Рубен Гисберт, в свою очередь, заявил, что Испания подверглась «атаке» со стороны Израиля.

В ходе этого процесса также оказались под пристальным вниманием тесные связи Марокко с США и Израилем. Особо отмечалось, что оккупация Западной Сахары Марокко на сегодняшний день официально признана лишь двумя государствами — Соединенными Штатами и Израилем.

Европейская социалистическая партия указала на роль всех этих сил в событиях в Сеуте. «Мы решительно осуждаем скоординированные дезинформационные усилия, подпитываемые США, Израилем и европейскими ультраправыми, направленные на распространение ложных утверждений о миграционной политике Испании, решении Верховного суда Испании и функционировании Шенгенской зоны», - заявили в партии.

Тем временем правые и ультраправые партии Европы использовали события в Сеуте как возможность выразить протест против правительства Санчеса, придерживающегося либеральной миграционной политики.

Помимо Италии, официальные лица Дании, Швеции, Финляндии и Австрии резко осудили ситуацию, а к ним присоединилась и немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В преддверии выборов в Германии, Франции, Испании, Польше и Италии действующие власти также получили возможность продемонстрировать жесткую позицию против роста антимиграционных ультраправых сил.

Таким образом, стало очевидно, что та солидарность ЕС, которую Италия видела перед лицом миграционного давления из Ливии, а Польша — через Беларусь, не была проявлена в той же мере, когда речь зашла о правительстве Санчеса.

- Вновь встали вопросы о проблемах, порожденных «экстернализацией» миграции

События в Сеуте также вновь подняли риски, связанные с политикой «экстернализации» (перенос внутренних проблем, задач или ответственности государства на внешних акторов) миграционного управления ЕС, основанной на сотрудничестве с третьими странами.

Стремление Союза в значительной степени полагаться на соглашения с соседними государствами для контроля нелегальной миграции вновь показало, что политические напряжения с этими странами могут напрямую влиять на миграционные потоки.

Еврокомиссия и Испания, по сути, воздерживались от прямых обвинений в адрес Марокко во время событий, стараясь не наносить ущерба сотрудничеству по миграционным вопросам.

- Для ЕС испытанием стали не только миграция, но и недостаток солидарности

Этот процесс показал, что ЕС в миграционной сфере сталкивается не только с проблемой охраны границ, но и с экзаменом на политическое единство и солидарность.

Различные подходы, проявившиеся в ходе событий в Сеуте, продемонстрировали, что страны-члены ЕС по-прежнему имеют серьезные разногласия по поводу выработки общей миграционной политики, а также показали, что модель управления миграцией, основанная на сотрудничестве с третьими странами, несет в себе новые риски.

С другой стороны, этот процесс вновь актуализировал необходимость разработки ЕС более комплексного, основанного на солидарности подхода и усиления потенциала совместных действий в борьбе с нелегальной миграцией.

