Сеул назвал КНДР «самой критической проблемой» для участников ДНЯО Замминистра по вопросам стратегии и разведки Южной Кореи выступил на 11-й Обзорной конференции государств-участников ДНЯО в Нью-Йорке

Северная Корея представляет собой «самую критическую проблему» для стран-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заместитель министра по вопросам стратегии и разведки Южной Кореи Чон Ён Ду заявил на 11-й Обзорной конференции государств-участников ДНЯО в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По данным Yonhap, выступая с оценкой ядерной деятельности Северной Кореи, замглавы южнокорейского ведомства напомнил, что Северная Корея была участницей ДНЯО, но вышла из договора.

Чон Ён Ду отметил, что КНДР является «единственной страной, которая открыто продолжает разрабатывать ядерное оружие».

По словам замминистра, северокорейский режим продолжает оставаться «самой критической проблемой» для стран, не реализующих ядерных программ.

Он указал на то, что безопасность и процветание могут быть достигнуты только в том случае, если Северная Корея вернется в договор, и призвал Россию прекратить с этой страной «незаконное военное сотрудничество».

Четыре страны, не являющиеся участницами ДНЯО

Израиль, Индия и Пакистан никогда не присоединялись к ДНЯО, а Северная Корея, присоединившаяся к договору в 1985 году, в 2003 году объявила об одностороннем выходе из соглашения.

После выхода из ДНЯО в отношении КНДР были введены жесткие санкции.

Известно, что все четыре указанные страны имеют ядерное оружие.

