Серия ударов по логистике: какие склады атаковали в России за неделю? Украинские атаки затронули логистические центры Wildberries в нескольких регионах РФ

За несколько дней крупные складские комплексы в разных регионах России один за другим подверглись атакам украинских беспилотников. В частности, под удар порали логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском крае.

Наиболее тяжелые последствия были зафиксированы в ночь на 18 июля. Украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.

Губернатор региона Евгений Первышов заявил, что в ночь на 18 июля город Котовск подвергся «бесчеловечной террористической атаке».

«Система ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше. По уточненной информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек. 23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 - в состоянии средней тяжести. В основном это осколочные ранения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Семь человек, работавших в ночную смену, погибли на месте», - написал Первышов в российском мессенджере MAX в субботу, 18 июля.

Практически одновременно под удар попал другой логистический центр компании в Электростали в Подмосковье. Там также произошли пожар и разрушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о десятках пострадавших.

«Больше всего людей пострадали в Электростали - 57 человек. Еще четверо на территории Ногинска», - написал он в своем Telegram-канале в субботу.

Позднее стало известно, что один из раненых скончался.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети американской компании X подтвердил обе атаки и заявил, что логистические центры использовались «для снабжения российской армии».

«Сегодня наши дальнобойные средства нанесли удары по трем направлениям на территории России, а также на временно оккупированной украинской территории и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, городам и общинам были поражены два крупных логистических объекта в Московской и Тамбовской областях, расположенные более чем в 500 и около 700 километров от линии фронта», - написал Зеленский в субботу.

По его словам, эти объекты использовались российской стороной для поставок комплектующих, находящихся под санкциями, для производства беспилотников и навигационного оборудования.

Кроме того, президент сообщил об ударах по целям в акватории Азовского и Черного морей.

Таким образом, за одну ночь были атакованы сразу два крупных склада Wildberries, расположенные в разных регионах страны.

Новая угроза для складской инфраструктуры возникла 20 июля в Подмосковье. Сотрудников логистического центра Wildberries в Подольском городском округе эвакуировали в целях безопасности.

Прямое попадание по складу официально не подтверждалось. Спустя некоторое время компания сообщила, что объект возобновил работу в штатном режиме.

В тот же день последствия украинской атаки были зафиксированы на территории промышленных и логистических зон в Подольске и Домодедове. В частности, сообщалось о происшествиях в промышленном парке «Гривно» и индустриальном парке «Южные врата», где расположены складские и распределительные объекты.

В понедельник, 20 июля, Зеленский написал в своем Telegram-канале об ударах украинских дальнобойных средств поражения по логистическим объектам и нефтебазе.

«Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных средств поражения по логистическим объектам и нефтебазе. Благодарю воинов Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, а также Сил специальных операций. Расстояние до целей от нашей границы составляет более 400 км», - написал он.

После атак в Подольске и Домодедове пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зеленского о том, что «склады Wildberries использовались для поставок товаров российским вооруженным силам».

«Это не так», - сказал он во вторник, 21 июля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков назвал атакованные объекты гражданскими и отметил, что после ударов компания, а также представители малого и среднего бизнеса оказались в непростой ситуации. По его словам, российское правительство поддерживает связь с Wildberries.

Атаки БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске

Следующая серия ударов пришлась на ночь 22 июля. На этот раз украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким подтвердила атаки в своем Telegram-канале, и сообщила об эвакуации сотрудников обоих комплексов. Площадь каждого объекта составляет около 100 тыс. квадратных метров.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие», - говорится в публикации.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, после падения обломков беспилотников на складе в Краснодаре начался пожар.

«При атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медицинские учреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжаются ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара», - говорится в его публикации в Telegram-канале в среду.

В Невинномысске беспилотная атака также привела к возгоранию на территории логистического комплекса.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, за медицинской помощью обратились пять человек. В районе склада был введен режим чрезвычайной ситуации локального характера.

Позднее в среду, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки по целям в Краснодарском и Ставропольском краях.

«Сегодня украинскими дальнобойными средствами было успешно нанесено поражение важным целям в Краснодарском и Ставропольском краях — логистическим центрам, задействованным в обеспечении российской армии комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и снаряжением, а также очередной нефтебазе», - написал президент в своем Telegram-канале.