Стратегическим партнером Армении в 2025-2026 годах стал ряд недружественных России государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза, передает ТАСС.

"Стратегическими партнерами Армении в 2025-2026 годах стал ряд недружественных России государств. Соглашение с ними подразумевает в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения",- отметил он.

При этом он указал, что РФ поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения, бензин по ценам в три раза ниже рыночных.

По словам Шойгу, до 98% экспорта сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков из Армении приходится на РФ.

Он добавил, что граждане Армении работают в РФ без квот, патентов и разрешений на работу, они перевели на родину в 2025 году почти $3,9 млрд.

Секретарь Совбеза также отметил, что в 2025 году 40% туристов в Армении приехали из РФ, поддержав своими сбережениями экономику страны.

Шойгу назвал представление предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому трибуны прошедшего в Ереване саммита Европейского политического сообщества «глумлением над памятью армян, которые сражались с нацизмом».

«Русский и армянский народы связывают многовековые узы дружбы и общая история, благодаря усилиям РФ Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы»,-заявил он.

Он отметил, что сотрудничество с РФ — основной двигатель экономики Армении, подчеркнув, что «с этим фактом трудно спорить». При этом Шойгу задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

«Москва понимает желание руководства Армении извлекать выгоду из сотрудничества с РФ, но это "улица с двусторонним движением»,-резюмировал секретарь Совбеза РФ.