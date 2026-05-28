Сергей Шойгу: Россия может нанести удар по Киеву «в любой момент» Секретарь Совбеза РФ также заявил, что предупреждение иностранным послам покинуть Киев является «совершенно серьезным и осознанным»

Россия может нанести новый удар по Киеву «в любой момент».

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности, комментируя предварительные угрозы российского МИД в адрес украинской столицы

По его словам, Москва якобы уже показала, какой силы может быть удар по Киеву.

Шойгу также заявил, что предупреждение иностранным послам покинуть Киев является «совершенно серьезным и осознанным».

24 мая министерства обороны РФ объявило об ударе возмездия по Украине с помощью баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых ракет «Циркон» и беспилотников. По утверждению минобороны среди пораженных объектов были пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Украины.