Сергей Шойгу: Россия может нанести удар по Киеву «в любой момент»

Nariman Mehdiyev
28 Май 2026•Обновить: 28 Май 2026
Россия может нанести новый удар по Киеву «в любой момент».
Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности, комментируя предварительные угрозы российского МИД в адрес украинской столицы
По его словам, Москва якобы уже показала, какой силы может быть удар по Киеву.
Шойгу также заявил, что предупреждение иностранным послам покинуть Киев является «совершенно серьезным и осознанным».
24 мая министерства обороны РФ объявило об ударе возмездия по Украине с помощью баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых ракет «Циркон» и беспилотников. По утверждению минобороны среди пораженных объектов были пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Украины.