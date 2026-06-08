По мнению главы МИД России «генеральный секретарь ООН должен быть нейтральным и независимым»

Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет По мнению главы МИД России «генеральный секретарь ООН должен быть нейтральным и независимым»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 8 июня провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Мишель Бачелет.

В ходе переговоров Бачелет отметила, что ООН необходимо рассматривать в нескольких измерениях «с точки зрения возвращения к принципам ООН».

«Нам нужно обеспечить сохранение тех принципов, которые все еще действуют», - сказала политик.

По ее словам, необходимо также «модернизировать, провести реформы» организации.

Серегей Лавров поддержал ее слова о том, что «генеральный секретарь должен быть нейтральным и независимым».

«В вашем присутствии я бы хотел подтвердить нашу полную поддержку необходимости того, чтобы генеральный секретарь был нейтральным, независимым и преданным каждой стороне во всех событиях, а не просто «Косово - это право на самоопределение», «Крым - это территория Украины», - отметил глава МИД России.

Выборы генерального секретаря ООН

Выборы следующего (десятого) Генерального секретаря ООН пройдут в конце 2026 года, так как 31 декабря истекает второй пятилетний срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша.