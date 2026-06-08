Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

Nariman Mehdiyev
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 8 июня провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Мишель Бачелет.
В ходе переговоров Бачелет отметила, что ООН необходимо рассматривать в нескольких измерениях «с точки зрения возвращения к принципам ООН».
«Нам нужно обеспечить сохранение тех принципов, которые все еще действуют», - сказала политик.
По ее словам, необходимо также «модернизировать, провести реформы» организации.
Серегей Лавров поддержал ее слова о том, что «генеральный секретарь должен быть нейтральным и независимым».
«В вашем присутствии я бы хотел подтвердить нашу полную поддержку необходимости того, чтобы генеральный секретарь был нейтральным, независимым и преданным каждой стороне во всех событиях, а не просто «Косово - это право на самоопределение», «Крым - это территория Украины», - отметил глава МИД России.
Выборы генерального секретаря ООН
Выборы следующего (десятого) Генерального секретаря ООН пройдут в конце 2026 года, так как 31 декабря истекает второй пятилетний срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша.