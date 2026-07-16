Наша главная задача — полностью оснастить Вооруженные силы Украины и ускорить расширение нашей оборонно-промышленной базы - заявил премьер-министр Сергей Корецкий

Сергей Корецкий: от руководителя энергетической компании до нового премьер-министра Украины Наша главная задача — полностью оснастить Вооруженные силы Украины и ускорить расширение нашей оборонно-промышленной базы - заявил премьер-министр Сергей Корецкий

В четверг, 16 июля парламент Украины утвердил Сергея Корецкого в должности нового премьер-министра страны, назначив бывшего руководителя энергетической компании во главе правительства в условиях продолжающейся войны с Россией.

Кандидатура Корецкого, выдвинутая президентом Владимиром Зеленским, была поддержана 289 депутатами, при этом только один член парламента проголосовал против.

Это назначение последовало за отставкой премьер-министра Юлии Свириденко во вторник, которая, согласно украинскому законодательству, повлекла за собой отставку всего кабинета министров.

Корецкий стал третьим премьер-министром Украины с начала войны.

Карьера в энергетическом секторе

48-летний Сергей Корецкий, родившийся в 1978 году в городе Луцке на северо-западе Украины, сделал карьеру в частном секторе и до назначения на пост премьер-министра не занимал никаких государственных должностей.

В 2013 году он возглавил «Western Oil Group» — сеть автозаправочных станций со штаб-квартирой в Луцке. До этого он руководил консалтинговой компанией «Continuum», где занимал руководящую должность с 2007 года.

После начала российско-украинской войны в ноябре 2022 года Корецкий занял должность директора государственных энергетических компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта».

В мае 2025 года он стал генеральным директором «Нафтогаза», национальной нефтегазовой компании Украины, и оставался на этой должности до своего назначения на пост премьер-министра.

«Под его руководством «Укрнафта» увеличила добычу нефти и газа и стала прибыльной государственной компанией, продемонстрировав рекордные финансовые результаты», — говорится в биографии Корецкого, опубликованной «Нафтогазом».

Приоритеты правительства

После голосования в парламенте Корецкий обозначил приоритеты своего правительства, поставив на первое место вопросы обороны, подготовки к зиме и вступления Украины в ЕС.

«Наша главная задача — полностью оснастить Вооруженные силы Украины и ускорить расширение нашей оборонно-промышленной базы», — написал Корецкий в американской социальной сети X.

Он заявил, что правительство будет работать над тем, чтобы обеспечить украинские войска средствами, необходимыми для нанесения ударов на большие расстояния и выполнения других оборонных задач.

«В то же время мы готовим страну к зиме, продолжая оказывать поддержку украинским гражданам и предприятиям», — добавил он.

Корецкий пообещал обеспечить своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование жизненно важных коммунальных услуг.

Он также подчеркнул важность поддержки прифронтовых населенных пунктов, сотрудничества с международными партнерами, привлечения дополнительных ресурсов и максимально эффективного использования международной помощи.

«Наш стратегический курс остается неизменным — полное членство Украины в Европейском союзе. Теперь пора приступать к работе», — резюмировал премьер-министр.