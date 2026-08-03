На территории Хорватии объявлен «красный уровень опасности», а в Сербии столбики показывают 40 градусов жары

Сербию и Хорватию накрыла новая волна экстремальной жары На территории Хорватии объявлен «красный уровень опасности», а в Сербии столбики показывают 40 градусов жары

Сербию и Хорватию накрыла новая волна экстремальной жары с температурами, достигающими отметки 40 градусов.

Власти призывают население соблюдать повышенную осторожность в связи с угрозой лесных пожаров.

В Сербии столбики термометров поднялись до 40 градусов. Премьер-министр Джуро Мачут провел экстренное совещание для обсуждения аномальной жары и низкого уровня воды в реках.

По итогам совещания Мачут заявил СМИ, что власти внимательно следят за рекордным падением уровня воды в Дунае, вызванным засухой, и призвал граждан экономнее расходовать электроэнергию.

В свою очередь, метеорологическая служба Сербии предупредила, что нынешняя волна жары создает повышенный риск возникновения лесных пожаров, и обратилась к гражданам с призывом соблюдать осторожность.

По данным синоптиков, высокие температуры в Сербии сохранятся на протяжении всей недели, а воздух может прогреваться до 40 градусов.

В Хорватии объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба Хорватии сообщила, что на этой неделе страна попала под влияние новой волны жары, в связи с чем на всей территории объявлен «красный уровень опасности».

В связи с высоким риском перегрева рекомендуется особенно внимательно следить за детьми и пожилыми людьми, по возможности не выходить на улицу в полуденные часы, а также употреблять больше жидкости.

Отмечается, что утром в хорватском городе Пула температура воздуха достигла 40,4 градуса, а в городе Риека — 40 градусов.