В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта

Сенегальские серфингистки выходят на волны, бросая вызов стереотипам В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта

В последние годы в столице Сенегала Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта.

Инициатива Black Girls Surf (Серфинг для чернокожих девушек) — это глобальная некоммерческая организация, основанная в 2014 году в Сьерра-Леоне американской серфингисткой и активисткой Рондой Харпер. Цель проекта заключается в тренировке и подготовке женщин и девочек к профессиональным соревнованиям по серфингу.

Black Girls Surf разрушает стереотипы о том, что серфинг — это спорт исключительно для белых мужчин, помогая спортсменкам преодолевать социальные и культурные ограничения.

За годы работы лагеря, соревнования и тренировочные сборы организации охватили множество стран, включая Сенегал, Нигерию, Ямайку и ЮАР.

Ронда Харпер вошла в список «100 самых влиятельных чернокожих женщин в спорте» (Elle-evate: 100 Influential Black Women in Sports) в рамках проекта спортивного журнала Sports Illustrated.

[1/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [2/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [3/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [4/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [5/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [6/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [7/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [8/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [9/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [10/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [11/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [12/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [13/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [14/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [15/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [16/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [17/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [18/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [19/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [20/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [21/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [22/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [23/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [24/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [25/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [26/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [27/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [28/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта × [1/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [2/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [3/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [4/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [5/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [6/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [7/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [8/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [9/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [10/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [11/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [12/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [13/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [14/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [15/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [16/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [17/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [18/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [19/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [20/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [21/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [22/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [23/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [24/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [25/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [26/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [27/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта [28/28] В последние годы в Дакаре наблюдается настоящий бум женского серфинга, традиционно считавшимся в стране преимущественно мужским видом спорта

В беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» она рассказала, что еще 15 лет назад в Западной Африке было практически невозможно найти женщин-серфингисток, способных участвовать в соревнованиях на профессиональном уровне.

По ее словам, что в ходе поисков женщин-серфингисток в регионе она познакомилась с сенегальской серфингисткой Хаджу Самбе, которая впоследствии была включена в профессиональную программу обучения серфингу в Калифорнии. После их знакомства в 2019 году в Дакаре начало работать отделение BGS.

«Black Girls Surf — это не просто спортивный проект. Мы ставим в качестве обязательного условия для девушек, участвующих в программе, продолжение образования. Мы используем серфинг в качестве «вознаграждения за посещение школы. Кроме того, мы покрываем расходы на обучение, книги и одежду для девушек, которые не могут продолжить образование из-за финансовых затруднений»,-рассказала собеседница агентства.

Ронда отметила, что с помощью BGS она также стремится разрушить негативные стереотипы об Африке. «Я чернокожая американка, и я выросла на ужасных историях об Африке. Когда я впервые приехала на континент то увидела, что все это было ложью. Африка - это прекрасное место. Если с помощью BGS мы сможем внести свой хотя бы небольшой вклад в изменение этого негативного образа, то будем очень счастливы»,-резюмировала она.