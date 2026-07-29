Сенат США утвердил Клейтона на пост директора Национальной разведки

Сенат США утвердил на должность директора Национальной разведки Джея Клейтона, кандидатуру которого выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Как пишет газета The Washington Post, кандидатуру Клейтона, ранее занимавшего пост федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка, поддержал 51 сенатор, «против» выступили - 47.

Клейтон после отставки бывшего директора Тулси Габбард сменит на этом посту исполнявшего обязанности главы Национальной разведки Билла Пулте.

Аппарат директора Национальной разведки США отвечает за координацию деятельности 18 американских разведывательных ведомств, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР).

Бывший директор Национальной разведки Тулси Габбард 22 мая объявила об отставке, сославшись на проблемы со здоровьем супруга.



Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Габбард выступала против возможных военных операций США в отношении Венесуэлы и Ирана.