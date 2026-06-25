Документ был отклонен после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал принятую 23 июня резолюцию о военных полномочиях

Сенат США отклонил законопроект, ограничивающий военные действия против Ирана без одобрения Конгресса Документ был отклонен после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал принятую 23 июня резолюцию о военных полномочиях

Сенат США отклонил законопроект, предусматривавший вывод американских вооруженных сил, задействованных в военных операциях против Ирана, если такие действия не были санкционированы Конгрессом.

Как пишет The Washington Post, голосование по аналогичному законопроекту состоялось после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал принятую 23 июня резолюцию, касающуюся военных полномочий.

Документ, внесенный сенатором-демократом Тимом Кейном, предусматривал обязательный вывод американских вооруженных сил, задействованных против Ирана, если их применение не было санкционировано Конгрессом.



По итогам голосования законопроект был отклонен: его поддержали 47 сенаторов, против выступили 50.

После критики Трампа в адрес принятой 23 июня резолюции ряд сенаторов-республиканцев, в том числе Рэнд Пол, проголосовали против законопроекта, сославшись на продолжающийся переговорный процесс с Ираном.

Отмечается, что инициатива была направлена на то, чтобы Конгресс, реализуя свои конституционные полномочия по объявлению войны, не допустил проведения военной операции США против Ирана без соответствующего разрешения законодательного органа.