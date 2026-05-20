Сенат США одобрил законопроект о «военных полномочиях», ограничивающий атаки Трампа на Иран

Сенат США сделал шаг к продвижению законопроекта о «военных полномочиях», одобрив начало его рассмотрения. Документ предусматривает, что удары президента Дональда Трампа по Ирану должны подлежать одобрению Конгресса.

На пленарном заседании Сената инициативу поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против.

Таким образом, впервые был открыт путь к обсуждению в полном составе Сената законопроекта, который предусматривает ограничение права Трампа использовать военную силу против Ирана без одобрения Конгресса.

Среди республиканцев сенаторы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски, как и на предыдущих шести голосованиях, поддержали инициативу. Кроме того, в отличие от предыдущих голосований, республиканец Билл Кэссиди также высказался «за». Между тем сенатор-демократ Джон Феттерман вновь стал единственным представителем своей партии, проголосовавшим против.

Для принятия законопроекта о военных полномочиях, прошедшего первое процедурное голосование в Сенате, где большинство составляют республиканцы, может потребоваться пройти еще два голосования.

По данным американских СМИ, ряд членов Палаты представителей ожидают, что аналогичный законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты уже сегодня.

Если инициатива будет одобрена и Сенатом, и Палатой представителей, документ направят в Белый дом. Ожидается, что Трамп наложит на него вето.

Тем не менее сам факт продвижения законопроекта рассматривается как отражение растущего недовольства среди республиканцев в Конгрессе возможным затягиванием конфликта с Ираном.

Закон о военных полномочиях 1973 года требует одобрения Конгресса для начала военных действий против другой страны, а также обязывает президента заранее уведомлять законодателей о подобных шагах. Кроме того, документ предписывает вывести американские силы в течение 60 дней из любого конфликта, не получившего одобрения Конгресса.