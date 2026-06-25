От правительства потребовали либо вновь запросить вотум доверия, либо уйти в отставку и провести страну к досрочным всеобщим выборам

Сенат и Конгресс Испании призвали премьера Санчеса уйти в отставку из-за коррупционных обвинений От правительства потребовали либо вновь запросить вотум доверия, либо уйти в отставку и провести страну к досрочным всеобщим выборам

Сенат и Конгресс депутатов Испании приняли резолюции, призывающие премьер-министра Педро Санчеса уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы на фоне коррупционного скандала, затронувшего его ближайшее окружение и правящую Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE).

Левое коалиционное правительство меньшинства, сформированное в Испании в ноябре 2023 года, переживает сложный период из-за ряда коррупционных дел. Среди них - дело бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, приговоренного к 24 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинениям в коррупции при закупке защитных масок в период пандемии COVID-19, а также расследования в отношении супруги премьер-министра Бегоньи Гомес, его брата Давида Санчеса, бывшего высокопоставленного представителя PSOE Сантоса Сердана и бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Правые партии - основная оппозиционная Народная партия (PP) и ультраправая Vox - не располагают достаточным большинством в Конгрессе для внесения вотума недоверия, который мог бы привести к падению правительства меньшинства. Однако они продолжают усиливать политическое давление на Санчеса, добиваясь, чтобы он по собственной инициативе объявил досрочные выборы.

Народная партия, имеющая большинство в Сенате, 24 июня добилась принятия резолюции с призывом к Санчесу назначить досрочные парламентские выборы. Сегодня аналогичная инициатива была вынесена на рассмотрение Конгресса депутатов.

Резолюция PP была одобрена в Конгрессе при поддержке ультраправой Vox и партии «Вместе за Каталонию» (Junts).

В документе Санчеса призвали взять на себя политическую ответственность за коррупционные скандалы в его окружении. От правительства потребовали либо вновь запросить вотум доверия, либо уйти в отставку и провести страну к досрочным всеобщим выборам.

Несмотря на отсутствие обязательной юридической силы, принятые резолюции имеют значительный политический вес. После голосования депутаты от Народной партии в Конгрессе начали скандировать: «В отставку!». Премьер-министр и члены правительства, находившиеся в зале заседаний, ответили на это аплодисментами стоя.

Правительство не придает значения решению, которое оппозиция называет «историческим»

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо в беседе с журналистами заявил, что в Испании произошло событие, которое «войдет в историю парламентской политики». По его словам, воля, выраженная Конгрессом, является очень серьезным сигналом, и теперь необходимо наблюдать, как будет развиваться ситуация.

Министр юстиции Феликс Боланьос, напротив, заявил, что не придает никакого значения принятым резолюциям.

«Это голосование не имеет никакого политического эффекта», - сказал Боланьос, назвав инициативы оппозиции «символическими».

Премьер-министр Испании Педро Санчес, находящийся у власти с июня 2018 года, в ноябре 2023 года сформировал свое третье правительство - коалиционный кабинет меньшинства совместно с альянсом Sumar. Несмотря на давление со стороны оппозиции, он настаивает, что выборы должны пройти по плановому графику в 2027 году.

Партия «Вместе за Каталонию», представляющая каталонских сепаратистов и имеющая семь мест в Конгрессе, давно критикует Санчеса. При этом, несмотря на политическую возможность повлиять на судьбу правительства меньшинства, Junts до сих пор избегала совместных действий с правыми и ультраправыми силами и не поддерживала возможный вотум недоверия со стороны PP.

Тем не менее тот факт, что Junts впервые поддержала в Конгрессе резолюцию Народной партии, рассматривается как важный сигнал, усиливающий давление на премьер-министра Санчеса.