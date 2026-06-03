Берни Сандерс обвинил технологические корпорации в использовании интеллектуального наследия человечества без разрешения

Сенатор США предложит передать американцам долю в крупнейших ИИ-компаниях Берни Сандерс обвинил технологические корпорации в использовании интеллектуального наследия человечества без разрешения

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что компании, разрабатывающие системы искусственного интеллекта, использовали накопленные человечеством знания без разрешения их создателей, и объявил о намерении внести законопроект, предусматривающий участие граждан США в собственности таких компаний.

Выступая в Сенате, Сандерс отметил, что современные модели искусственного интеллекта основаны на книгах, музыкальных произведениях, произведениях искусства, журналистских материалах, компьютерном коде, научных исследованиях и идеях, созданных многими поколениями людей.

Назвав крупнейшие технологические корпорации «олигархами», сенатор заявил: «Реальность такова, что технологические олигархи загрузили эти знания в модели искусственного интеллекта без разрешения, без указания авторства и без какой-либо оплаты. Творческий труд миллионов писателей, художников, врачей, журналистов, преподавателей, ученых и обычных людей был украден самыми богатыми людьми мира».

Сандерс сообщил, что в ближайшие недели представит в Конгрессе законопроект под названием «Закон об американском суверенном фонде искусственного интеллекта» (American AI Sovereign Wealth Fund Act).

По его словам, документ предусматривает прямое участие американского народа в капитале компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

«Этот законопроект предполагает приобретение 50 процентов акций крупных компаний в области искусственного интеллекта в США. В рамках закона федеральное правительство получит равное представительство и право голоса в совете директоров каждой компании. Это позволит блокировать решения, наносящие вред обществу, и поддерживать политику, отвечающую общественным интересам», — заявил Сандерс.