Шахин примет участие в Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО, а делегация встретится с главами государств и зарубежными коллегами, в том числе с генсеком НАТО

Сенатор США Джинн Шахин возглавит двухпартийную делегацию Конгресса на саммите НАТО в Турции Шахин примет участие в Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО, а делегация встретится с главами государств и зарубежными коллегами, в том числе с генсеком НАТО

Сенатор США Джинн Шахин возглавит двухпартийную делегацию Конгресса, которая посетит Турцию для участия в саммите НАТО 2026 года, включая Форум оборонной промышленности, а затем отправится в Венгрию.

Старший член Сенатского комитета по международным отношениям и сопредседатель Группы наблюдателей Сената при НАТО Шахин на саммите в Анкаре будет сопровождать сенаторы Крис Кунс, Дик Дурбин и Майк Раундс, а также членом Палаты представителей Майк Тернер.

«На саммите НАТО 2026 года в Анкаре старший член комитета Шахин примет участие в Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО, а делегация встретится с главами государств и зарубежными коллегами, в том числе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», — говорится в заявлении аппарата Шахин.

В заявлении отмечается, что делегация подчеркнет роль НАТО в коллективной обороне и региональной безопасности, а также обратить внимание на увеличение расходов на оборону союзными странами.

Шахин также планирует призвать союзников вновь поставить Украину на первое место в повестке дня альянса путем увеличения военной помощи Киеву и усиления давления на Россию, в том числе посредством введения дополнительных санкций Конгрессом, если администрация Трампа не примет дальнейших мер.

«Поскольку это последний саммит НАТО для сенатора Шахин в качестве сопредседателя Группы наблюдателей Сената по НАТО, она вновь подтвердит, что двухпартийная приверженность Конгресса НАТО и Украине выходит за рамки срока полномочий любой отдельной администрации или политического цикла в Вашингтоне», — говорится в заявлении.

По итогам саммита Шахин, Дурбин и Тернер в среду отправятся в Будапешт, где на следующий день у них запланированы встречи с новым правительством Венгрии и лидерами гражданского общества.