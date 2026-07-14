Сенатор Грэм перед смертью попросил одного из своих сотрудников позвонить в службу 911

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14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Сенатор-республиканец Линдси Грэм перед смертью жаловался на боль в груди и попросил одного из своих сотрудников позвонить в службу экстренной помощи 911.
Как сообщает CNN, сенатор-республиканец Томми Тубервилл рассказал журналистам о событиях, произошедших перед смертью Грэма.
«Линдси (Грэм) позвонил мне и сказал: „У меня болит в груди, нужно что-то делать“, — рассказал Тубервилл. — Когда советник Грэма прибыл на место, бригада скорой помощи уже открыла дверь и оказывала ему помощь».
Директор по связям с общественностью Тейлор Рейди сообщил, что, согласно предварительным выводам бюро судебно-медицинской экспертизы в столице Вашингтоне, Грэм скончался из-за осложнений, развившихся в результате расслоения аорты.
Согласно сообщению CBS, скоро ожидается обнародование окончательных результатов вскрытия, связанных со смертью Грэма.
Сенатор-республиканец Джон Корнин также заявил журналистам, что потребовал обнародовать токсикологический отчет Грэма, чтобы «исключить вероятность злого умысла» и прояснить утверждения, распространяющиеся в интернете.
Ранее сообщалось, что 71-летний Грэм, занимавший пост в Сенате с 2003 года, скончался 11 июля в результате «кратковременного и внезапного ухудшения самочувствия».
Некоторые пользователи социальных сетей, в числе которых была и ультраправая активистка Лора Лумер, выдвинули версию о том, что Грэм мог быть убит.
• Трамп высоко оценил заслуги Линдси Грэма
Президент США Дональд Трамп в заявлении для журналистов в Белом доме охарактеризовал сенатора Грэма как «замечательного человека» и «друга всех».
Трамп, отметив, что Грэм позвонил ему незадолго до смерти, сказал: «Он позвонил просто поздороваться после возвращения из поездки в Украину. Он был в хорошем настроении, но сказал, что немного устал. А потом произошло это ужасное событие. В это очень трудно поверить»н.
Трамп добавил, что во время последних телефонных разговоров Грэм решительно поддерживал законопроект «Save America Act» («Закон о спасении Америки») и они также обсуждали этот вопрос.