Законодатели заявили, что им не предоставили подробностей о содержании и реализации соглашения

Сенаторы США потребовали от Белого дома больше информации о договоренности с Ираном Законодатели заявили, что им не предоставили подробностей о содержании и реализации соглашения

лены Сената США заявили, что им необходима дополнительная информация о достигнутом между США и Ираном меморандуме и потребовали разъяснений от Белого дома.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, выступая в здании Конгресса, заявил, что не обладает достаточной информацией о соглашении.

«Даже те, кто внимательно следит за этими вопросами, мало что об этом знают», — отметил он. Тьюн также подчеркнул, что лично не получал никакого официального брифинга и что важно понимать, как будет реализовываться договоренность.

Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил: «Если это секретное соглашение, как я могу воспринимать его всерьез?»

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди выразил осторожный оптимизм, но отметил, что трудно оценивать документ, не видя его окончательной версии.

Сенатор Линдси Грэм призвал вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого он назвал «архитектором» соглашения, представить его Конгрессу.

Демократический сенатор Тим Кейн заявил, что прекращение дорогостоящего конфликта, в котором участвуют США и Израиль, является позитивным шагом, однако он также хотел бы получить больше деталей о соглашении.

Ранее сообщалось, что США, Иран и Пакистан в ходе посреднических контактов достигли договоренности о меморандуме, направленном на прекращение конфликта с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение подписано, а Ормузский пролив будет полностью открыт с пятницы. Иранская сторона сообщила, что подписание меморандума состоится в пятницу в Женеве.