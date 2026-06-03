Израильская армия продолжает атаки, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня

Семь человек погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана Израильская армия продолжает атаки, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня

В результате авиаударов Израиля по городам Тир и Набатия на юге Ливана погибли семь человек, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, хотя перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное 17 мая еще на 45 дней, остается в силе.

По данным ливанского государственного агентства NNA, в результате удара израильского беспилотника по району Хош в окрестностях Тира погибли четыре гражданина Сирии.

Еще два палестинца погибли в результате удара по дороге Мамура — Хош в Тире.

В населенном пункте Араб-Салим в районе Набатии израильский беспилотник атаковал объект, в результате чего погиб сотрудник медицинской службы.

Сообщается также, что утром израильская авиация нанесла два удара по населенному пункту Базурия в районе Тира.

Кроме того, утром в районе Маржаюн произошло три мощных взрыва подряд. Взрывы также фиксировались ночью в районах Диббин и Арид-Диббин.

В результате взрывов были повреждены жилые дома и коммерческие объекты. В населенном пункте Джедиде-Маржаюн выбиты стекла в зданиях и магазинах.

Утром израильский беспилотник атаковал пикап на автомагистрали Дейр-эз-Захрани — Хаббуш в районе Набатии. Один человек получил ранения.

Израильская авиация также нанесла удар по населенному пункту Кефр-Тебнит в районе Набатии.

Сообщается о пострадавших и в результате удара по населенному пункту Тебнин в районе Бинт-Джубайль на юге страны.

Израиль предупредил о новых ударах

Представитель израильской армии Авихай Адраи в публикации в социальной сети X заявил о планах нанести удары по населенным пунктам Арзи, Мазраат-Каусарият ар-Риз и Зарария на юге Ливана.

Он призвал жителей покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани.

Ситуация вокруг перемирия

Израильская армия начала масштабные авиаудары по Ливану 2 марта и заняла ряд населенных пунктов на юге страны. Ливанские власти сообщали, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля. По итогам третьего раунда переговоров при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая и провести новый раунд переговоров в начале июня.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил армии усилить операции против Ливана.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов погибли 3 468 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и разрушать дома на юге Ливана, тогда как «Хезболла» проводит атаки против израильских подразделений, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.