Семь человек погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана

Ethem Emre Özcan, Elmira Ekberova
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
В результате авиаударов Израиля по городам Тир и Набатия на юге Ливана погибли семь человек, несмотря на действующий режим прекращения огня.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, хотя перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное 17 мая еще на 45 дней, остается в силе.
По данным ливанского государственного агентства NNA, в результате удара израильского беспилотника по району Хош в окрестностях Тира погибли четыре гражданина Сирии.
Еще два палестинца погибли в результате удара по дороге Мамура — Хош в Тире.
В населенном пункте Араб-Салим в районе Набатии израильский беспилотник атаковал объект, в результате чего погиб сотрудник медицинской службы.
Сообщается также, что утром израильская авиация нанесла два удара по населенному пункту Базурия в районе Тира.
Кроме того, утром в районе Маржаюн произошло три мощных взрыва подряд. Взрывы также фиксировались ночью в районах Диббин и Арид-Диббин.
В результате взрывов были повреждены жилые дома и коммерческие объекты. В населенном пункте Джедиде-Маржаюн выбиты стекла в зданиях и магазинах.
Утром израильский беспилотник атаковал пикап на автомагистрали Дейр-эз-Захрани — Хаббуш в районе Набатии. Один человек получил ранения.
Израильская авиация также нанесла удар по населенному пункту Кефр-Тебнит в районе Набатии.
Сообщается о пострадавших и в результате удара по населенному пункту Тебнин в районе Бинт-Джубайль на юге страны.
Израиль предупредил о новых ударах
Представитель израильской армии Авихай Адраи в публикации в социальной сети X заявил о планах нанести удары по населенным пунктам Арзи, Мазраат-Каусарият ар-Риз и Зарария на юге Ливана.
Он призвал жителей покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани.
Ситуация вокруг перемирия
Израильская армия начала масштабные авиаудары по Ливану 2 марта и заняла ряд населенных пунктов на юге страны. Ливанские власти сообщали, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.
24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля. По итогам третьего раунда переговоров при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая и провести новый раунд переговоров в начале июня.
25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил армии усилить операции против Ливана.
По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов погибли 3 468 человек.
Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и разрушать дома на юге Ливана, тогда как «Хезболла» проводит атаки против израильских подразделений, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.