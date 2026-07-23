Директор Секретной службы Шон Кёрран заявил, что не сталкивался с подобным за 24 года карьеры

Секретная служба США предупредила о «крайне нестабильной обстановке с точки зрения угроз» в стране Директор Секретной службы Шон Кёрран заявил, что не сталкивался с подобным за 24 года карьеры

Секретная служба США охарактеризовала текущую обстановку в сфере безопасности как «крайне нестабильную», сославшись на «беспрецедентный рост» угроз в адрес охраняемых государственных должностных лиц.

Директор Секретной службы Шон Кёрран на пресс-конференции заявил, что повышение уровня риска, связанного с потенциальными угрозами внутри США, затрагивает как высших федеральных чиновников, так и местные органы власти по всей стране. «За 24 года моей карьеры я никогда не сталкивался с подобным — это буквально рекордный уровень», - отметил Кёрран, говоря о восприятии угроз.

Он подчеркнул, что текущая обстановка в сфере безопасности является «крайне нестабильной» из-за беспрецедентного роста угроз,

Кёрран также сообщил, что ведомство внедряет усовершенствованные системы обнаружения и предотвращения угроз в местах пребывания президента США, добавив, что некоторые из этих технологий применяются на территории страны впервые.

Выступивший на пресс-конференции заместитель директора Секретной службы Мэттью Куинн заявил, что открытое заявление Ирана о намерении нанести удар по президенту США Дональду Трампу «не является секретом».

Куинн признал, что в предыдущий период «бывший президент потенциально не получал необходимого финансирования», однако отметил, что в текущем периоде ведомство устранило проблемы с распределением ресурсов.

Он охарактеризовал беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как наиболее актуальную и приоритетную угрозу, добавив, что, основываясь на разведывательных данных и наблюдениях, полученных в ходе конфликтов, в частности российско-украинского конфликта, использование тактики с применением БПЛА на территории США — это «вопрос времени».

Глава Национального центра оценки угроз (NTAC) Лина Алатари отметила, что исследования, проведенные за последние 25 лет, показывают, что «не существует какого-то одного определенного профиля» потенциального нападающего. Она подчеркнула, что наиболее распространенной мотивацией является «недовольство» или «жалоба», направленная на конкретное лицо, идею или идеологию.

