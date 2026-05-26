Секретарь СБ РФ: ОДКБ оценивает риски безопасности на фоне активизации НАТО на западе Сергей Шойгу отметил, что ситуация в сфере международной безопасности стремительно ухудшается, особенно напряженной остается обстановка у западных рубежей ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) адекватно оценивает риски для безопасности от наращивания военного и разведывательного потенциала НАТО в западном регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, который проходит в Москве.

"Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации", - сказал он.

По его словам, ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует, особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ.

"Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. В зоне ответственности организации наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар", - сказал он.

Как отметил Шойгу, в отчете за 2025 год генсек альянса Марк Рютте с гордостью заявляет о росте военных расходов всех государств-членов, общая сумма которых превысила 1,5 трлн долларов. "Лидерами являются далеко не самые богатые страны Восточной Европы и Прибалтика, которые тратят около 4% национальных ВВП якобы на "оборону", - добавил секретарь СБ РФ.

Заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ проходит 26 мая в Москве. В рамках мероприятия секретари советов безопасности государств — членов организации обсуждают обстановку в зоне ответственности ОДКБ/

