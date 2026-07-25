Массовые отключения электроэнергии произошли на территории страны в ночь на 24 июля и утром 25 июля

СГБ Грузии начала расследование по статье «саботаж» в связи с блэкаутом Массовые отключения электроэнергии произошли на территории страны в ночь на 24 июля и утром 25 июля

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование по статье «саботаж» в связи с массовыми отключениями электроэнергии на территории страны в ночь на 24 июля и утром 25 июля.

Об этом говорится в информации СГБ.

Как сообщается, в связи с повторными крупномасштабными отключениями электроэнергии внутри страны начато расследование по статье 318 (саботаж) Уголовного кодекса Грузии. Согласно законодательству, данная статья предусматривает уголовное наказание за нарушение нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, а также их повреждение или уничтожение с целью создания угрозы государственным интересам страны.

В СГБ заявили, что общественность будет регулярно информироваться о ходе следствия.