Саудовский кронпринц и Трамп обсудили эскалацию на Ближнем Востоке Стороны провели телефонный разговор

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили эскалацию обстановки в регионе. Об этом сообщает официальное саудовское информационное агентство SPA

Согласно сообщению, Бин Салман акцентировал необходимость отдавать приоритет диалогу с целью деэскалации, обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Информация о телефонном разговоре была распространена на фоне заявления Трампа о приостановке планировавшихся масштабных ударов США по Ирану.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Саудовской Аравией и США и рассмотрели перспективы его дальнейшего расширения в различных сферах.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные источники сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии выразил Трампу обеспокоенность планами новых масштабных ударов по Ирану и призвал главу Белого дома разрядить ситуацию, отказавшись от их нанесения.