Саудовский кронпринц и Трамп обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Çağrı Koşak, Abdulrahman Yusupov
02 Августа 2026•Обновить: 02 Августа 2026
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили эскалацию обстановки в регионе. Об этом сообщает официальное саудовское информационное агентство SPA
Согласно сообщению, Бин Салман акцентировал необходимость отдавать приоритет диалогу с целью деэскалации, обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Информация о телефонном разговоре была распространена на фоне заявления Трампа о приостановке планировавшихся масштабных ударов США по Ирану.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Саудовской Аравией и США и рассмотрели перспективы его дальнейшего расширения в различных сферах.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные источники сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии выразил Трампу обеспокоенность планами новых масштабных ударов по Ирану и призвал главу Белого дома разрядить ситуацию, отказавшись от их нанесения.