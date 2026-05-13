Саудовская Аравия приняла свыше 860 тыс. паломников

Число паломников, прибывших в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, уже превысило 860 000 человек. Об этом сообщил на брифинге министр хаджа и умры королевства Тауфик аль-Рабиа.

По его словам, более 820 000 паломников прибыли для совершения хаджа воздушным путем.

Через сухопутные границы прибыли более 35 000 паломников, а морским путем свыше 4 000 человек.

Тауфик ар-Рабиа сообщил, что более 240 000 паломников воспользовались инициативой «Дорога в Мекку». Данный проект позволяет паломникам проходить все процедуры въезда, включая проверку виз, паспортов и медицинские требования, в аэропортах своих стран.