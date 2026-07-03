Стороны обсудили последние контакты в Дохе и подчеркнули важность достижения всеобъемлющего и устойчивого решения для Ближнего Востока

Саудовская Аравия и Пакистан поддержали переговоры между Вашингтоном и Тегераном Стороны обсудили последние контакты в Дохе и подчеркнули важность достижения всеобъемлющего и устойчивого решения для Ближнего Востока

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар выразили надежду, что переговорный процесс между США и Ираном приведет к мирному и всеобъемлющему урегулированию региональных конфликтов.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии, Фейсал бин Фархан провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.

В ходе беседы стороны подробно обсудили последние события в рамках переговорного процесса между США и Ираном, в частности итоги последнего раунда консультаций, состоявшегося 30 июня в столице Катара Дохе.

Оба министра приветствовали достигнутый в Дохе позитивный прогресс и выразили общую надежду, что продолжающийся диалог станет основой для мирного, устойчивого и всеобъемлющего урегулирования, которое позволит положить конец нестабильности на Ближнем Востоке.

1 июля заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что иранская делегация в Катаре провела трехстороннюю встречу с представителями Катара и Пакистана, в ходе которой обсуждались вопросы реализации меморандума о взаимопонимании с США, в частности по Ливану, а также освобождение замороженных активов. При этом, по его словам, переговоров с американской делегацией не проводилось.

29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился с просьбой о проведении встречи, которая должна была состояться 30 июня в Дохе.

Иранская сторона, в свою очередь, заявила, что направит свою делегацию в Доху, однако не будет встречаться с представителями США до выполнения положений соглашения, достигнутого 14 июня.