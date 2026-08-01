Немецкие авиакомпании LEAV Aviation и Sundair возобновят регулярные прямые рейсы в Сирию 3 августа

Саудовская авиакомпания Flynas запустила прямые рейсы между Эр-Риядом и сирийским Алеппо Немецкие авиакомпании LEAV Aviation и Sundair возобновят регулярные прямые рейсы в Сирию 3 августа

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas в субботу, 1 августа запустила регулярные прямые рейсы между Эр-Риядом и сирийским Алеппо; первый рейс прибыл в международный аэропорт Алеппо.

Управление гражданской авиации Сирии заявило, что прибытие первого рейса Flynas из столицы Саудовской Аравии официально ознаменовало начало регулярного прямого авиасообщения между двумя городами.

Управление отметило, что этот шаг стал очередным этапом в процессе постепенного возвращения региональных и международных авиакомпаний в сирийское воздушное пространство и аэропорты.

Управление также объявило, что немецкие авиакомпании LEAV Aviation и Sundair возобновят регулярные прямые рейсы в Сирию 3 августа.

В мае число авиакомпаний, возобновивших полеты в Сирию и из Сирии, возросло до 12.

Турция входит в число стран, возобновивших регулярные авиарейсы в Сирию после восстановления международного авиасообщения.

Объем авиаперевозок над Сирией резко сократился после 2012 года из-за сложившейся в стране ситуации с безопасностью и отнесения её воздушного пространства к зоне повышенного риска.

8 декабря 2024 года оппозиционные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении Башара аль-Асада, правившего Сирией с 2000 года, сменив своего отца Хафеза Асада, который был президентом с 1971 по 2000 год.