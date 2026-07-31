Испанский премьер заявил об ускорении депортации мигрантов и усилении мер безопасности в Сеуте

Санчес назвал наплыв нелегальных мигрантов посягательством на территориальную целостность Испании Испанский премьер заявил об ускорении депортации мигрантов и усилении мер безопасности в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес охарактеризовал наплыв нелегальных мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту в Северной Африке как «нападение и посягательство на территориальную целостность страны».

Выступая перед журналистами в Сеуте, Санчес сообщил, что местные и центральные власти подготовили транзитный центр для ускорения процедур депортации и возвращения на родину мигрантов, прибывших в город с предыдущего дня.

Премьер-министр назвал происходящее беспрецедентной ситуацией.

«Это нарушает систематическую тенденцию к ежемесячному снижению числа прибывающих в Испанию нелегальных мигрантов. Поэтому мы должны не только реагировать на неотложные вопросы, но и не забывать о необходимости принимать меры по более важным и долгосрочным направлениям», - заявил он.

Рассказывая о мерах по борьбе с нелегальной миграцией, Санчес отметил, что численность сил безопасности в Сеуте была увеличена.

- Мы ускоряем возвращение нелегальных мигрантов

«Мы ускоряем процедуры возвращения нелегальных мигрантов, особенно тех, кто прибыл с предыдущего дня. В отношении многих из них процесс выдворения уже начался», - сказал Санчес.

Комментируя наплыв мигрантов в Сеуту, глава испанского правительства подчеркнул, что то, что произошло вчера, является «нападением и посягательством на территориальную целостность Испании».

По словам Санчеса, причиной массового притока стали действия преступных группировок, занимающихся незаконной перевозкой людей.

Он заявил, что контрабандисты истолковали в своих интересах решение Высшего суда Андалусии, согласно которому лица, вплавь пересекшие границу, якобы не будут возвращены обратно.

Обращаясь к жителям автономного города, Санчес заверил, что вся Испания поддерживает их, а правительство понимает тревогу и эмоциональное напряжение, вызванные происходящим.

Премьер-министр сообщил, что для ускорения процедур возвращения мигрантов Комиссия по вопросам убежища провела экстренное заседание.

Санчес также подчеркнул, что Испания сотрудничает с Марокко в борьбе с нелегальной миграцией.

Он выразил глубокое сожаление в связи с гибелью мигрантов и заявил, что власти продолжают противодействовать преступным группировкам, занимающимся незаконной перевозкой людей.

Отметив, что нелегальная миграция остается одним из ключевых вопросов для испанского правительства, Санчес рассказал о принимаемых мерах и сотрудничестве на национальном и региональном уровнях.

- Что произошло?

Ранее более 800 нелегальных мигрантов попытались вплавь добраться до Сеуты с побережья марокканского города Кастильехос.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизовало все доступные ресурсы для реагирования на ситуацию.

На фоне роста числа попыток нелегального пересечения границы испанские власти приняли решение направить в Сеуту подразделения вооруженных сил для усиления безопасности.

По оценке правительства Испании, за последние 24 часа в город вплавь или пешком проникли более 49 тысяч человек.