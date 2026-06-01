Самолет United Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за возможной угрозы безопасности

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из США в Испанию, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за возможной угрозы безопасности, возникшей во время полета.

Как сообщает CBS News, самолет, вылетевший 30 мая из международного аэропорта Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси и направлявшийся в Пальму-де-Майорку, совершил посадку в Ньюарке примерно через три с половиной часа после взлета.

В United Airlines сообщили, что на борту Boeing 767 находились 190 пассажиров и 12 членов экипажа.

Согласно данным службы управления воздушным движением, причиной инцидента стало название одного из Bluetooth-устройств пассажира, которое могло быть воспринято как угроза безопасности. После этого самолет был проверен службами безопасности.

Один из пассажиров написал в социальных сетях, что бортпроводники попросили всех отключить Bluetooth-устройства, однако два устройства продолжали оставаться активными. После консультаций с руководством авиакомпании было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета.

После посадки в Ньюарке пассажиры были эвакуированы из самолета и направлены на дополнительную проверку безопасности.