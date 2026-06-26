Самолет с турецкими поисково-спасательными и гуманитарными группами на борту вылетел из аэропорта имени Ататюрка

Самолет с поисково-спасательными и гуманитарными группами на борту вылетел из Турции в Венесуэлу Самолет с турецкими поисково-спасательными и гуманитарными группами на борту вылетел из аэропорта имени Ататюрка

Самолет с турецкими поисково-спасательными отрядами и гуманитарными группами вылетел в пострадавшую от разрушительных землетрясений Венесуэлу из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле.

Директор Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) провинции Стамбул профессор Халук Озенер перед вылетом сообщил, что после сообщений о двух землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших 25 июня с интервалом в 39 секунд в штате Яракуй в Венесуэле, началась подготовка в связке с соответствующими учреждениями, и прежде всего Министерством иностранных дел, Министерством национальной обороны, Министерством здравоохранения и Главным управлением по безопасности при Аппарате президента.

По словам Озенера, по итогам переговоров с Генеральным штабом Вооруженных сил Турции для выполнения миссии был выделен военно-транспортный самолет A-400M.

«В составе нашей команды — 37 сотрудников AFAD из Стамбула, Измира и Денизли, входящих в поисково-спасательные и гуманитарные подразделения, шесть сотрудников Национальной медицинской спасательной службы (UMKE), два представителя Турецкого Красного Полумесяца, две поисково-спасательные собаки и два полностью оснащенных поисково-спасательных автомобиля», — сказал Озенер.

Он отметил, что Генеральный штаб выделил еще один аналогичный самолет, на котором в Венесуэлу будет доставлена группа из 20 военнослужащих гуманитарной бригады.

«В настоящее время мы поддерживаем связь с нашим Министерством иностранных дел и нашим посольством в Венесуэле. При необходимости будет предоставлена ​​дополнительная поддержка в виде оборудования и персонала», - указал Озенер.



Фото : Cem Tekkeşinoğlu/AA

Руководитель ведомства заявил, что в текущем году Турция уже провела гуманитарные операции в 11 странах, включая сектор Газа, Сирию, Пакистан и Афганистан.

«В 2025 году эта цифра составляла 16. Такая гуманитарная помощь продолжает оказываться на постоянной основе. Мы не только оказываем гуманитарную помощь, но и помогаем в ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф по всему миру, в том числе в таких странах, как Япония, Гаити, Сальвадор, Албания, Босния и Герцеговина, предоставляя поисково-спасательные группы»,— отметил он.



Озенер заявил, что, согласно международным гуманитарным отчетам, Турция на протяжении многих лет остается страной, оказывающей наибольший объем гуманитарной помощи в мире.

«Кроме того, в полной готовности находятся многие наши неправительственные организации и поисково-спасательные подразделения. Мы ожидаем поступления соответствующего запроса. Как только он поступит, они также будут задействованы», - отметил он.

Самолет с турецкими поисково-спасательными и гуманитарными группами на борту вылетел в Венесуэлу из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2



Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух мощных землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

По данным USGS, в венесуэльском штате Яракуй произошли два землетрясения: магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе и магнитудой 7,5 — в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре. Очаг землетрясения у Сан-Фелипе залегал на глубине 21,9 километра, у Юмаре — 10 километров.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо сообщил, что число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 235 человек, еще более 4,3 тыс. получили ранения.

Поисково-спасательные операции в Венесуэле продолжаются, есть опасения, что число погибших и раненых может возрасти.