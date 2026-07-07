Самолеты ДРЛОиУ турецких ВВС совершат 60-часовое патрулирование для обеспечения безопасности саммита НАТО Самолеты ДРЛОиУ будут одним из ключевых элементов обеспечения безопасности турецкого воздушного пространства

Самолеты воздушного наблюдения и управления (также известные как самолеты дальнего радиолокационного действия- ДРЛОиУ), состоящие на вооружении ВВС Турции, сыграют ключевую роль в обеспечении безопасности в рамках саммита НАТО, совершив 60-часовой беспосадочный полет.

Самолеты воздушного наблюдения и управления, базирующиеся на территории 3-го авиакрыла 1-го командования ВВС Турции в провинции Конья, оснащены многофункциональными воздушными и морскими радиолокационными станциями с возможностью электронного сканирования, что позволяет осуществлять круговой обзор на 360 градусов и идентифицировать множество целей на расстоянии до 400 километров.

Обнаруженные цели самолеты могут в режиме реального времени передавать через свои бортовые системы на наземные оперативные центры, а также на другие воздушные суда и корабли, действующие в зоне проведения операций.

Эти многофункциональные самолеты играют важную роль в рамках мер безопасности, принимаемых в связи с проведением 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

В течение 60 часов непрерывного полета они станут одним из ключевых элементов обеспечения безопасности турецкого воздушного пространства.

Готовы к возможному продлению миссии

Командир летного экипажа самолета воздушного наблюдения и управления майор Фатих Кулак сообщил «Анадолу», что экипаж готов к выполнению поставленной задачи в рамках саммита НАТО.

Он пояснил, что самолет воздушного наблюдения и управления является платформой, которая обеспечивает раннее предупреждение и выполняет функции контроля воздушного пространства.

Кулак отметил, что данный самолет также известен как E-7T. «Нашей задачей будет наблюдение за воздушным пространством страны в рамках саммита НАТО. Мы обеспечим заблаговременное предупреждение о любом неопознанном воздушном судне, приближающемся к турецкому воздушному пространству, и предоставим данные для его идентификации», - пояснил майор.

Он сообщил, что сегодня полет будет проходить в акватории Черного моря, где самолеты будут отслеживать потенциальные угрозы, исходящие из этого региона, и докладывать о них в соответствующие инстанции.

Говоря о запланированных полетах в рамках саммита, Кулак отметил, что предстоит выполнить 11 вылетов общей продолжительностью 60 часов непрерывного полета

«Все они будут проходить без перерыва под постоянным наблюдением нашего самолета воздушного наблюдения и управления. Это предполагает интенсивный рабочий график. Персонал полностью готов к этому, сменные экипажи тоже в состоянии готовности. Сегодня мы вылетаем с экипажем из 15 человек. Ожидаемая продолжительность полета — около 8,5 часов. Всегда готовы к возможному продлению нашей миссии», - добавил он.

Миссии демонстрируют мощь турецкой армии

Майор Кулак отметил, что самолет оснащен активными и пассивными датчиками, что позволяет вести обнаружение и идентификацию целей не только в воздухе, но и над водной поверхностью.

Он также сообщил, что в рамках саммита экипажи отслеживают полеты прибывающих в Турцию лидеров и делегаций.

«Самолеты Barış Kartalı («Барыш Карталы») выполняют широкий спектр задач — от антитеррористических операций до международных и национальных учений, а также миссий по наблюдению за воздушным пространством Европы, возложенных на нас НАТО. В рамках совместных миссий работаем вместе с морскими силами НАТО. Вносим значительный вклад, действуя совместно в различных регионах — будь то Восточное Средиземноморье или Балтийское море. Выполняя эти задачи, мы наглядно демонстрируем дисциплину турецкого солдата и мощь нашей армии», - добавил он.

