Саммит НАТО в Анкаре укрепил дипломатический авторитет Турции Турции удалось предотвратить потенциальный масштабный кризис между европейскими членами НАТО и американцами, считает директор Европейского совета по соседству Самуэль Довери Вестербю

Одним из важнейших итогов 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который прошел 7-8 июля в Анкаре, стал вклад Турции в сохранение единства внутри Альянса. Об этом в беседе с агентством «Анадолу» сказал директор базирующегося в Брюсселе Европейского совета по соседству (European Neighbourhood Council, ENC) Самуэль Довери Вестербю.

«Одним из наиболее значимых результатов этого саммита НАТО стало то, что Турции удалось предотвратить потенциальный масштабный кризис между европейскими членами НАТО и американцами и обеспечить демонстрацию единого фронта», - сказал собеседник агентства.

Вестербю также отметил, что встреча принесла Турции положительные результаты во внешних отношениях.

«Произошло заметное потепление в отношениях между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Франции Эммануэлем Макроном», — отметил эксперт.

Вестербю обратил внимание, что по таким вопросам, как санкции в рамках американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и участие Турции в программе создания истребителей F-35, которые входят в число ожиданий Анкары, окончательные решения пока не приняты. Вместе с тем, по его словам, сложившаяся атмосфера позволяет рассчитывать на позитивное развитие ситуации в этом направлении.

Эксперт подчеркнул, что саммит 2026 года прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущими встречами НАТО. По его словам, несмотря на периодически озвучиваемые резкие заявления по вопросам, связанным с Израилем, Испанией и Гренландией, лидеры в целом сделали акцент на послании о единстве.

Вестербю назвал одним из важных событий, оставшихся вне широкого внимания общественности, включение вопроса о Центре передового опыта НАТО по искусственному интеллекту (AI COE) в итоговые документы саммита в Анкаре. По его словам, это стало значительным достижением прежде всего для Франции, Турции, Великобритании и Германии, тогда как Вашингтон не проявил особой заинтересованности в этой инициативе.

Вестербю выразил убежденность, что НАТО остается одним из самых успешных военно-политических союзов в истории. Вместе с тем, по его словам, наблюдающийся в настоящее время кризис доверия между Европой и США носит структурный характер и ускоряет стремление Старого континента к большей самостоятельности в сфере обороны.

Эксперт констатировал, что в Европе высокими темпами развиваются новые механизмы финансирования обороны, проекты совместных закупок вооружений и процессы координации.

«К 2030 году ожидается, что не менее 50% от общего объема всех закупок будут осуществляться совместно. Если Турция присоединится к оборонным проектам ЕС, этот показатель может превысить и 60%», - резюмировал Вестербю.