В досье агентства «Анадолу» под названием «От Брюсселя до саммита НАТО в Анкаре» рассмотрены наиболее актуальные пункты повестки дня предстоящего саммита

Саммит НАТО в Анкаре: на пути к реализации исторических решений саммита Альянса в Гааге В досье агентства «Анадолу» под названием «От Брюсселя до саммита НАТО в Анкаре» рассмотрены наиболее актуальные пункты повестки дня предстоящего саммита

Саммит НАТО в столице Турции Анкаре, запланированный на 7–8 июля, является важнейшим этапом реализации исторических решений прошлогоднего саммита Альянса в Гааге. Он знаменует старт концепции «НАТО 3.0» — трансатлантическом распределении бремени, заключающемся в переходе от европейской зависимости от США к Альянсу под лидерством Европы и усилению оборонной промышленности.

В досье агентства «Анадолу» под названием «От Брюсселя до саммита НАТО в Анкаре» рассмотрены наиболее актуальные пункты повестки дня саммита.

В числе центральных тем нынешнего саммита - продолжение поддержки Украины.

Это второе мероприятие Североатлантического альянса в стране, организованное спустя 22 года после исторического Стамбульского саммита 2004 года. Стамбульский саммит НАТО 2004 года стал переломной точкой, которая официально закрепила переход от классической обороны к концепции управления кризисами по всему миру- от локального оборонительного союза «NATO 1.0» к формату глобального альянса «NATO 2.0». Альянс одобрил расширение миссии в Афганистане, принял решение о тренировке сил безопасности Ирака и запустил Стамбульскую инициативу сотрудничества со странами Ближнего Востока.

Обсуждаемый переход к формату «НАТО 3.0», который, как ожидается будет конкретизирован на саммите в Анкаре, вызван кардинальными изменениями в архитектуре безопасности последних десятилетий. В их числе конфликт России и Украины, стремительное наращивание военного потенциала Китая, гибридные угрозы, кибератаки, риски для критической инфраструктуры и углубление нестабильности на Ближнем Востоке. Ключевым же фактором этой трансформации стало требование президента США Дональда Трампа о «разделении бремени». Критика недостаточных военных расходов со стороны европейских стран была одним из главных лейтмотивов Дональда Трампа еще во время его первого президентского срока. Вернувшись в Белый дом в январе 2025 года Трамп поставил будущее трансатлантического альянса в прямую зависимость от того, возьмет ли Европа на себя основную тяжесть финансирования своей обороны. Намерение США заключается в планомерном сокращении свого военного присутствия в Европе и перераспределении стратегических ресурсов, в первую очередь в направлении в Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять усилению Китая.

Кульминацией этого подхода стало принятие Дорожной карты на саммите в Гааге 24–25 июня 2025 года. Страны-члены НАТОдоговорились увеличить совокупные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Приоритетные пункты повестки саммита для Турции

В число основных приоритетов Турции входят события вокруг Ирана, Персидском заливе и Палестине, а также ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке в целом.

В своем выступлении на завершившемся недавно в Стамбуле Парламентском саммите НАТО 29 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что эти вопросы будут детально оценены в соответствии с «всесторонним подходом» Альянса к безопасности. Глава государства указал, что Турция продолжит вносить свой вклад вместе с дружественными и братскими странами, прежде всего Пакистаном и Катаром, в обеспечение устойчивого прекращения огня между США и Ираном.

Ожидается, что Анкара усилит свои требования к союзникам по НАТО об отмене оружейных эмбарго и экспортных ограничений.

Также ожидается, что Турция вновь выразит свое стремление играть более активную роль в европейской архитектуре безопасности, а также к получению более конкретной поддержки от союзников в борьбе с терроризмом.

«Если мы желаем преодолеть стоящие перед нами вызовы, нам следует устранить торговые барьеры в оборонной промышленности, обеспечив при этом сбалансированное и справедливое распределение бремени между союзниками»,-заявил президент Эрдоган в ходе своего выступления.