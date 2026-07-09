Встреча президента Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, а также важные заявления, касающиеся оборонной промышленности, стали центром внимания международной прессы

Саммит НАТО в Анкаре занимает особое место в маншетах международных СМИ Встреча президента Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, а также важные заявления, касающиеся оборонной промышленности, стали центром внимания международной прессы

Саммит глав государств и правительств стран НАТО, прошедший в Анкаре, двусторонняя встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, а также важные заявления, касающиеся оборонной промышленности, стали центром внимания международной прессы.

Британское информационное агентство Reuters в опубликованном анализе охарактеризовало саммит и контакты Трампа и Эрдогана как «новый этап в отношениях между Вашингтоном и Анкарой».

Reuters отметило, что во вторник президент Эрдоган встретил президента Трампа в аэропорту и оба лидера, идя под руку перед камерами, «продемонстрировали картину тесной дружбы».

В своём сообщении Reuters подчеркнуло, что Трамп пообещал снять санкции, введённые из-за систем ПВО С-400, и выразил готовность к продаже Турции истребителей F-35, отметив, что позитивный диалог между двумя лидерами продолжался и усилился до самого завершения саммита.

Агентство Reuters охарактеризовало то, что Трамп напрямую связал свою мотивацию к участию в этом саммите с гостеприимством президента Эрдогана, как «важный дипломатический успех и возможность для Турции».

•⁠ ⁠«The Wall Street Journal»: комментарий о «решительной поддержке» Трампа в адрес Эрдогана



Американская газета «The Wall Street Journal» (WSJ) также опубликовала на своих страницах подробный анализ намерений Трампа отменить санкции в отношении Турции и продать ей истребители F-35.



WSJ выделила высказывания Трампа в пользу Турции, сделанные им на совместной пресс-конференции с Эрдоганом: «Турция соблюдала нормы союзничества гораздо больше, чем многие другие страны, которые, как мы полагаем, должны их соблюдать. Мы не хотим вводить санкции против наших друзей, пришло время отменить санкции».



•⁠ ⁠По мнению Financial Times, отношения между Великобританией и Турцией будут углубляться



Газета Financial Times, в свою очередь, осветила эти события, сообщив о подписании между Великобританией и Турцией всеобъемлющего пакта о безопасности, охватывающего вопросы киберугроз, борьбы с терроризмом и оборонной промышленности, и написала, что это партнерство еще больше углубит и без того прочные отношения, укрепленные действующим соглашением о поставках истребителей Eurofighter Typhoon.



В анализе подчеркивается, что в период, когда США могут постепенно уходить из сферы европейской безопасности, Лондон рассматривает Анкару как ключевого игрока, способного заполнить этот стратегический вакуум.

Газета отметила, что в период, когда европейские лидеры с трудом удерживают президента США Дональда Трампа на своей стороне, Великобритания рассматривает Турцию как ключевую силу, обладающую всё большим влиянием на администрацию Трампа и внешнюю политику США.



•⁠ ⁠Газета «The Daily Star» расценила «шаг Трампа по F-35» как «самый большой жест в адрес Эрдогана на сегодняшний день»



Одна из ведущих международных газет, «The Daily Star», расценила это событие как проявление растущей личной близости между двумя лидерами и как конкретную военную поддержку со стороны Вашингтона в отношении национальных проектов Турции.



Издание прокомментировала «шаг Трампа по F-35» как «самый крупный жест в адрес президента Эрдогана на сегодняшний день».



•⁠ ⁠Bloomberg: Турция занимает выгодное положение в устранении пробелов в системе безопасности Европы



В сообщении американского информационного агентства Bloomberg, основанном на информации из кулуаров саммита НАТО в Анкаре, также отмечается, что растущая оборонная промышленность Турции ставит страну в «наиболее выгодное положение, которое поможет ей восполнить пробелы в системе безопасности Европы».



Агентство отмечает, что получение от США шести самолетов F-35 на первом этапе, хотя и вызовет недовольство других союзников, таких как Израиль и Греция, станет для президента Эрдогана значительным геополитическим достижением.



•⁠ ⁠Израильская пресса подчеркнула опасения, связанные с поставками F-35



Израильская газета «The Jerusalem Post» сообщила, что после саммита НАТО в Анкаре решение Трампа об отмене санкций и его лестные слова в адрес президента Эрдогана создали благоприятную почву для поставок F-35.

•⁠ ⁠Турция добилась определённых успехов и получила определённые обязательства



Израильская газета «Haaretz», отмечая, что Турция добилась определённых успехов и получила определённые обязательства в ходе саммита НАТО в Анкаре, заявила, что разрыв между США и европейскими союзниками углубился.



В статье отмечается, что Турция добилась от США обещания о возвращении в программу F-35 и что она наилучшим образом разыграла свои геополитические козыри.



Газета «Israel Hayom», близкая к правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметила, что саммит НАТО в Анкаре стал поворотным моментом для Турции и, в особенности, для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также подчеркнула, что позиции Турции как региональной державы неуклонно укрепляются.



Авторы считают, что оборонная промышленность Турции «находится в разгаре беспрецедентного процесса военного укрепления и вооружения», и дается оценка, что саммит НАТО в Анкаре предоставил турецким оружейным компаниям беспрецедентную возможность для увеличения объема продаж.

•⁠ ⁠«Сильный человек, умеющий хорошо управлять своей страной»



В сообщении газеты «Le Monde» говорится, что президент США Дональд Трамп, который в первый день саммита НАТО в Турции выглядел «в отличной форме», выразил положительное мнение о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, принимавшем саммит, назвав его «сильным человеком, умеющим хорошо управлять своей страной».



В статье отмечается, что на саммите Трамп, раскритиковав Испанию и напомнив о своих планах в отношении Гренландии, заявил о приверженности Альянса принципу взаимной помощи и дал разрешение на производство ракет «Патриот» для Украины.



Итальянская газета «Il Messaggero», в свою очередь, написала, что саммит НАТО в Анкаре послужил толчком к формированию европейского военного блока и привёл к результату «меньше США, больше Европы».



В статье газеты указывается, что «Европа, потрясённая высказываниями Трампа, вышла из саммита в Анкаре сплотившейся», и отмечается: «Это жёсткое пробуждение — пробуждение для Европы на встрече лидеров, которых Эрдоган собрал в самом сердце Анадолу, на границе с охваченным пламенем Ближним Востоком. И этот саммит, на котором под лозунгом «переноса бремени» общая безопасность была передана от США европейскому блоку, освящает европейскую оборону».

В аналитической статье, опубликованной в газете, обращается внимание на роль, которую президент Эрдоган сыграл в качестве принимающей стороны и в достижении успешного результата: «Для Эрдогана проведение этого саммита НАТО было нелегкой задачей. Интересы расходились, напряженность была высокой. Однако турецкий президент сумел превратить саммит из потенциальной катастрофы в встречу, которая, как оказалось, сыграла полезную роль в том, чтобы вновь собрать всех лидеров для обсуждения вопросов, объединяющих весь альянс».



•⁠ ⁠Подчеркивание обязательств НАТО в области коллективной обороны



Официальное египетское информационное агентство MENA, а также газеты «Аль-Ахрам», «Аль-Йевм ас-Саби» и «Аль-Миср аль-Йевм» широко осветили итоги саммита НАТО, прошедшего в Анкаре.



Газеты и телеканалы особо выделили в итоговом заявлении саммита подтверждение обязательств НАТО в области коллективной обороны, обещание предоставить Украине в этом году помощь в размере 70 млрд евро, а также призывы к Ирану не приобретать ядерное оружие и уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.

•⁠ ⁠«Саммит НАТО в Анкаре: ожидания Турции и преобразования в альянсе»



Официальное информационное агентство Катара QNA подчеркнуло, что в итоговом заявлении саммита НАТО, прошедшего в Анкаре, союзники вновь подтвердили приверженность коллективной обороне и призвали Иран уважать свободу судоходства в Ормузском проливе. Катарский телеканал «Аль-Араби» же подчеркнул, что саммит содержал послания о том, что единство и солидарность альянса будут сохранены, а комплексный подход к сдерживанию и обороне будет продолжен.



На телеканале «Аль-Джазира» была опубликована новость под заголовком «Саммит НАТО в Анкаре: ожидания Турции и преобразования в альянсе».



Официальное сирийское информационное агентство SANA подчеркнуло, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре союзники вновь подтвердили свою приверженность принципу коллективной обороны и подчеркнули, что нападение на одного из членов НАТО будет считаться нападением на весь альянс.

Официальное иракское информационное агентство INA сообщило, что в итоговом заявлении саммита НАТО, прошедшего в Анкаре, подчеркивается необходимость того, чтобы Иран не приобретал ядерное оружие, и содержится призыв к Тегерану уважать свободу судоходства в Ормузском проливе в рамках международного права.

Sky News Arabia отметило, что в итоговом заявлении саммита НАТО, прошедшего в Анкаре, союзники вновь подтвердили приверженность коллективной обороне, подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжена, и выделили решения, направленные на расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

Телеканал «Аш-Шарк» подчеркнул, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре союзники вновь подтвердили приверженность коллективной обороне, газета «Аль-Шарк аль-Авсат» сообщила, что саммит завершился новыми обязательствами по поддержке Украины и заявлениями НАТО о единстве, а угроза со стороны России и события в Иране стали одними из главных тем повестки дня саммита.

Ливийские СМИ, в первую очередь официальное информационное агентство LANA, подчеркнули, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре союзники вновь подтвердили свою приверженность принципу коллективной обороны и особо отметили, что нападение на одного из членов НАТО будет считаться нападением на весь альянс.

•⁠ ⁠«Самое важное заседание НАТО за последние десять лет»



Азербайджанские СМИ отметили, что Анкара укрепила свои позиции на международной арене



Азербайджанские СМИ оценили саммит в контексте растущего влияния Турции в альянсе, её дипломатического потенциала и роли, которую она играет в региональных кризисах. Ведущие новостные сайты отметили, что саммит принёс важные результаты не только с точки зрения НАТО, но и с точки зрения укрепления международного положения Турции.



В аналитической статье, опубликованной Государственным информационным агентством Азербайджана (AZERTAC) перед саммитом, отмечалось, что встреча в Анкаре имеет огромное значение с точки зрения демонстрации растущего дипломатического влияния Турции в альянсе, её потенциала в оборонной промышленности и роли в урегулировании региональных кризисов.



Сайт Modern.az в опубликованном перед саммитом анализе охарактеризовал саммит в Анкаре как «самую важную встречу НАТО за последние десять лет». Кроме того, было подчеркнуто растущее дипломатическое влияние Анкары в рамках НАТО.



В аналитической статье, опубликованной информационным агентством Report, была дана оценка стратегическому положению Турции в НАТО и подчеркнуто, что Анкара является незаменимым игроком с точки зрения безопасности альянса. В статье отмечается, что Турция считается «щитом безопасности» альянса благодаря своей сильной армии, развивающейся оборонной промышленности, геополитическому положению и вкладу в операции НАТО.

В анализе, в котором отмечается, что Анкара на два дня стала центром мировой дипломатии, подчеркивается, что саммит имел решающее значение не только для принятия решений о будущем НАТО, но и с точки зрения внешнеполитической повестки дня Турции.



•⁠ ⁠Саммит прошел в атмосфере доброжелательного отношения к Турции



Греческая газета «Ta Nea» отметила, что стратегия США и позиция всех стран на саммите НАТО в Анкаре продемонстрировали, насколько укрепилась Турция как региональная держава.



Газета, утверждающая, что президент Эрдоган положительно оценил период президентства Трампа, написала: «Турецкий президент сумел послать сильный сигнал всем, кто сомневался в нём и нападал на него, как внутри страны, так и за её пределами».

Газета «Kathimerini», в свою очередь, отметила, что саммит прошел в атмосфере доброжелательности по отношению к Турции.



В газете, осветившей заявления президента США Трампа в адрес Турции, было отмечено восхищение и симпатия генерального секретаря НАТО Марка Рютте к Турции. Газета обратила внимание на то, что Рютте пришел на саммит, держа президента Эрдогана за руку.



Отметив, что лидеры других стран также демонстрировали аналогичное поведение, газета отметила, что в целом атмосфера на саммите носила хвалебный характер по отношению к Турции.



Испанская пресса, выдвинув на первый план заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре, направленные против Испании и некоторых европейских стран, обратила внимание на то, что различия во взглядах между США и Европой в рамках НАТО углубляются, однако политическая сплоченность сохраняется.



В своей редакционной статье газета «Эль Паис», подчеркнув, что Дональд Трамп посылает «запутанные, противоречивые сигналы», заявила: «Сложившаяся ситуация вынуждает европейцев защищаться от «трамповского» хаоса и неоднократно демонстрируемого им намерения разрушить принципы Альянса, а также ускорить свои усилия по обретению реальной автономии от Вашингтона».

Газета «La Vanguardia» же в своей передовой статье под заголовком «НАТО успешно прошло испытание Трампом на хаотичном саммите в Анкаре» пишет: «Трамп перевернул НАТО с ног на голову. Однако пока что Альянс, похоже, обрёл новую жизнь. Одного закрытого заседания с участием 32 союзников оказалось достаточно, чтобы Трамп почувствовал ту «любовь», исходящую от его коллег, и смягчил свой провокационный тон».



Газета «Эль Мундо», вынеся в заголовок фразу «Европа выигрывает время в противостоянии с Трампом», также отмечает в своей главной статье: «Саммит НАТО в Анкаре завершился скорее позитивной, чем негативной картиной. Альянсу, по крайней мере на данный момент, удалось сохранить свою политическую целостность. С точки зрения Европы, важнейшим достижением является то, что она выиграла время для продолжения процесса перевооружения, при этом не рискуя остаться один на один со своим основным защитником и Россией, представляющей для неё экзистенциальную угрозу», — отмечается в статье.

