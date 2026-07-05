Саммит НАТО вновь пройдет в Турции спустя 22 года Анкара станет площадкой для ключевых переговоров, которые определят дальнейший вектор развития альянса

Спустя два десятилетия после стамбульского саммита НАТО 2004 года, вошедшего в историю альянса как один из ключевых, Турция вновь принимает мировых лидеров — на этот раз в эпоху, которую политологи называют «эрой неопределенности».

36-й саммит глав государств и правительств НАТО, который пройдет в столице Турции, имеет критическое значение для будущего альянса и глобальной архитектуры безопасности.

Ожидается, что саммит в Анкаре станет не только площадкой для встречи мировых лидеров, но и дипломатической сценой, отражающей растущий вес Турции внутри альянса.

Предполагается, что саммит одновременно наглядно продемонстрирует вклад Турции в НАТО, возможности в оборонной промышленности, потенциал в управлении кризисами и лидерскую дипломатию. Распределение бремени станет одним из ключевых пунктов повестки саммита.

В Анкаре соберутся главы 32 государств, включая президента США Дональда Трампа, а также министры иностранных дел и обороны. В саммите, помимо стран-членов НАТО, примут участие страны AP4 (Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея), что позволит обсудить вопросы безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

Форум оборонной промышленности

Форум оборонной промышленности, который последние 3–4 года проводился как сопутствующее мероприятие НАТО, впервые станет официальной частью программы саммита.

В рамках Стамбульской инициативы сотрудничества, запущенной на саммите НАТО в Стамбуле в 2004 году и включающей Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, состоится специальное заседание на уровне министров иностранных дел — встреча глав внешнеполитических ведомств стран — участниц Стамбульской инициативы сотрудничества НАТО.

Турция примет глав 32 государств и правительств стран-членов НАТО, а также многочисленных приглашенных лидеров, около 100 министров, большое количество высокопоставленных дипломатов, представителей международных организаций и тысячи зарубежных гостей.

Около 3 тыс. журналистов, телевизионных команд, фотокорреспондентов, представителей цифровых медиа и международных вещательных компаний со всего мира подали заявки на аккредитацию для освещения саммита.

В рамках саммита к обеспечению безопасности будут привлечены в общей сложности 56 288 сотрудников правопорядка, из которых 48 841 — сотрудники полиции и 7 447 — сотрудники жандармерии.

Кроме того, для круглосуточного виртуального патрулирования в киберпространстве с целью борьбы с преступностью и преступниками задействуют 639 специалистов. В рамках саммита для обслуживания участников будут задействованы три аэропорта, в том числе Эсенбога и Мюртед.

На полях саммита запланированы сопутствующие мероприятия: Парламентский саммит НАТО в Стамбуле 28–29 июня, 6 июля неофициальный прием для постоянных представителей стран-союзников, участвующих в саммите, и послов, аккредитованных в Анкаре; 6 июля — семинар SAM–Chatham House; 7 июля — серия панельных дискуссий под названием «NATO Ankara Summit Dialogues»; 7–8 июля — мероприятие SETA–MSC «Allies at Ankara»; а также 7–8 июля — «Круглый стол трансатлантических политических планировщиков».

Стамбульский саммит 2004 года — важная веха в процессе трансформации

Стамбульский саммит, ставший 17-м по счету саммитом глав государств и правительств за 55-летнюю историю НАТО, считается важной вехой в процессе трансформации альянса.

В саммите приняли участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, гражданские и военные чиновники из 26 стран-членов НАТО на тот момент, а также из 20 стран-партнеров альянса. Всего на встречах, где были представлены 46 стран, обсуждались вопросы, сыгравшие важную роль в формировании международной повестки безопасности.

Стамбульский саммит привлек внимание прежде всего расширением роли НАТО в Афганистане, оказанием учебной поддержки иракским силам безопасности, а также тем, что это был первый саммит для семи новых членов альянса - Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении. Эти семь стран стали официальными членами НАТО 29 марта 2004 года в рамках самой масштабной волны расширения альянса после холодной войны.

Таким образом, Стамбульский саммит стал первой встречей, на которой главы государств и правительств этих стран участвовали в саммите НАТО уже в качестве полноправных членов.

Саммит включал четыре основных заседания - Североатлантического совета (NAC), Совета Россия – НАТО, Комиссии Украина–НАТО и Совета евро-атлантического партнерства (EAPC).

Участниками саммита 2004 года стали занимавшие на тот момент высшие посты мировые лидеры - президент США Джордж Буш, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шрёдер, министр обороны США Дональд Рамсфельд, президент Афганистана Хамид Карзай, президент Грузии Михаил Саакашвили, министр иностранных дел Ирака Хошияр Зебари, министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, а также высокопоставленные представители многих других стран.

В рамках саммита было запланировано заседание Совета Россия–НАТО, однако президент России Владимир Путин не приехал в Стамбул, что в то время привлекло внимание. Это заседание не вызвало ожидаемого интереса из-за отсутствия Путина и отсутствия прогресса по вопросам, связанным с выводом российских войск из Грузии и Молдовы.

Президент Чехии Вацлав Клаус также не смог принять участие в саммите из-за правительственного кризиса в своей стране, а Албании, Хорватии и Македонии, ожидавшим членства в НАТО, не были названы даты вступления.

Были приняты решения о расширении присутствия НАТО в Афганистане, завершении операции в Боснии и Герцеговине, оказании учебной поддержки иракским силам безопасности, а также об укреплении оперативных возможностей альянса. Кроме того, было принято решение о запуске новых партнерских инициатив.

Бывший президент США Буш прибыл в Анкару за день до саммита и провел переговоры с турецкими официальными лицами. В последний день саммита он выступил в Университете Галатасарай, где заявил, что выступает против искусственного разделения Турции и Европы.

Беспрецедентные меры безопасности

В 2004 году для саммита также были приняты беспрецедентные меры безопасности. На мероприятии, в котором приняли участие около 3 тыс. делегатов и 3,5 тыс. представителей СМИ, Стамбул был взят в кольцо безопасности. В связи с саммитом НАТО исторический рынок Капалычаршы периодически закрывался для посещения, а почтовое ведомство PTT подготовило конверты и почтовые материалы со специальным штемпелем в честь саммита.



Во время проведения саммита произошло важное событие, повлиявшее на международное общественное мнение. В ходе встреч лидеров в Стамбуле стало известно о том, что в Ираке суверенитет был передан временному правительству раньше запланированного срока.

Таким образом, пока лидеры НАТО обсуждали в Стамбуле будущую политику безопасности, в те же часы произошло одно из важнейших событий мировой политики. Стамбульский саммит НАТО 2004 года вошел в историю как один из важнейших саммитов альянса с точки зрения принятых решений, уровня международного участия и влияния на политику безопасности.

