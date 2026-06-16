Ответственность за кибератаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16)

Сайты ряда учреждений подверглись кибератаке во время саммита G7 во Франции Ответственность за кибератаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16)

Во Франции сайты ряда учреждений в департаменте Верхняя Савойя, где проходит саммит лидеров G7, подверглись кибератаке.

Саммит лидеров G7 начался накануне с рабочего ужина с участием лидеров стран «Группы семи» в городе Эвиан-ле-Бен, расположенном в департаменте Верхняя Савойя.

Как сообщает французская газета Le Parisien, в первый день саммита была осуществлена скоординированная кибератака на сайты различных учреждений в городах Эвиан-ле-Бен, Анси, Тонон-ле-Бен, а также в коммуне Сен-Женгольф, расположенных в этом департаменте.

Ответственность за кибератаку, последствия которой были ограниченными, взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16).

Американская платформа кибербезопасности FalconFeeds в своем аккаунте в соцсети американской компании X опубликовала сообщение группировки NoName057(16) посвященное этой атаке.

«Разумеется, мы не могли пропустить такое мероприятие и сделали Франции небольшой подарок», - следует из сообщения. Кроме того, в нем были перечислены учреждения в Верхней Савойе, ставшие целями кибератаки

Пресс-секретарь туристического бюро озера Анси Луиз-Аделаида Селль сообщила, что сайт учреждения накануне утром работал медленнее обычного примерно в течение 10 минут.

По ее словам, это не привело ни к каким техническим проблемам или уязвимостям в системе безопасности. Селль также отметила, что подобные атаки, осуществляемые с использованием искусственного интеллекта, встречаются довольно часто.

Префектура Верхней Савойи, в свою очередь, передала информацию об инциденте в прокуратуру Парижа.