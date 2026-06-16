Сайты ряда учреждений подверглись кибератаке во время саммита G7 во Франции

Esra Taşkın, Marina Mussa
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Во Франции сайты ряда учреждений в департаменте Верхняя Савойя, где проходит саммит лидеров G7, подверглись кибератаке.
Саммит лидеров G7 начался накануне с рабочего ужина с участием лидеров стран «Группы семи» в городе Эвиан-ле-Бен, расположенном в департаменте Верхняя Савойя.
Как сообщает французская газета Le Parisien, в первый день саммита была осуществлена скоординированная кибератака на сайты различных учреждений в городах Эвиан-ле-Бен, Анси, Тонон-ле-Бен, а также в коммуне Сен-Женгольф, расположенных в этом департаменте.
Ответственность за кибератаку, последствия которой были ограниченными, взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16).
Американская платформа кибербезопасности FalconFeeds в своем аккаунте в соцсети американской компании X опубликовала сообщение группировки NoName057(16) посвященное этой атаке.
«Разумеется, мы не могли пропустить такое мероприятие и сделали Франции небольшой подарок», - следует из сообщения. Кроме того, в нем были перечислены учреждения в Верхней Савойе, ставшие целями кибератаки
Пресс-секретарь туристического бюро озера Анси Луиз-Аделаида Селль сообщила, что сайт учреждения накануне утром работал медленнее обычного примерно в течение 10 минут.
По ее словам, это не привело ни к каким техническим проблемам или уязвимостям в системе безопасности. Селль также отметила, что подобные атаки, осуществляемые с использованием искусственного интеллекта, встречаются довольно часто.
Префектура Верхней Савойи, в свою очередь, передала информацию об инциденте в прокуратуру Парижа.