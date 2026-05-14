Садыр Жапаров: Кыргызстан выступает за дипломатическое урегулирование международных противоречий Президент Кыргызстана обратился к участникам 21-й встречи секретарей советов безопасности государств ШОС в Бишкеке

Кыргызстан последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий.

Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил на встрече с главами делегаций — участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств- членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщила пресс-служба кыргызского лидера.

Приветствуя участников, глава государства подчеркнул особую значимость 21-й встречи как центрального события в сфере безопасности в рамках ШОС в 2026 году, которая проходит в Бишкеке.

Садыр Жапаров обозначил основные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются страны ШОС. Среди них - рост геополитической напряженности, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, а также транснациональные угрозы, включая терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и кибератаки.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий. По его словам, даже самый сложный диалог предпочтительнее вооруженного противостояния.

Особое внимание глава государства уделил принципам «шанхайского духа»: взаимному уважению, доверию, учету интересов друг друга и неделимости безопасности. Как подчеркнул президент, именно эти принципы являются основой устойчивой стабильности и долгосрочного сотрудничества на пространстве ШОС.

Садыр Жапаров также обозначил приоритетные направления совместной работы, среди которых назвал укрепление обмена информацией между специальными службами, пресечение каналов финансирования терроризма в цифровом пространстве и развитие механизмов «мягкого» реагирования на кризисные ситуации.

Кроме того, президент высоко оценил деятельность Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, отметив ее важную роль в противодействии общим угрозам.

В завершение речи Садыр Жапаров призвал участников к конструктивному, открытому и прагматичному диалогу, выразив уверенность в том, что решения, принятые по итогам 21-й встречи, будут способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на пространстве ШОС.

В свою очередь главы и представители делегаций государств-членов ШОС высказали мнения по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами, а также выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках Организации в духе взаимного доверия и партнерства.