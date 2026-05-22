Рябков: РФ и США сохраняют стремление к работе по украинскому вопросу на высшем уровне

На высшем уровне Москва и Вашингтон настроены продолжать работу по вопросу Украины. Об этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил в интервью «Ведомостям».

Дипломат отметил, что Россия понимает под «духом Анкориджа» атмосферу доверия, сложившуюся между президентами РФ и США.

Эта атмосфера доверия, по словам Рябкова, позволила в контексте саммита на Аляске в 2025 года согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры российского-украинского конфликта, Москва остается привержена им. «Поэтому неважно, как этот процесс именуется за океаном, – главное, что на высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами», – отметил замминистра.

Рябков также обратил внимание, что приемлемая модель отношений США и России предполагает неидологизированное и взаимоуважительное сосуществование, основа которого – обоюдное признание интересов друг друга и готовность решать возникающие проблемы через диалог. При этом в Москве готовы и к другим вариантам развития событий, добавил он.

«Для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой «картинку», как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США. Решения и выбор в конечном счете за американской стороной»,- заявил дипломат.

На РФ и США лежит особая ответственность за судьбы мира

Главным вызовом, сыгравшим определяющую роль в катастрофическом обрушении российско-американских отношений и их переходе в режим перманентно высокой конфликтогенности с отдельными вкраплениями диалога, стала линия Вашингтона на «всемерное сдерживание, ослабление и геополитическое окружение России», которая отрабатывалась предыдущими администрациями, сказал замминистра.

Он напомнил, что команда Джо Байдена «дошла» до заявлений о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, используя в качестве тарана «русофобствующий и вооруженный западниками до зубов режим Зеленского».

Однако, нынешняя республиканская администрация в значительной мере отошла от догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников, считает Рябков. При этом, по его словам, рассуждать об окончательном разрыве США с прежней линией на изоляцию России и подрыв интересов РФ, безусловно, не приходится.

«Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта. Разумеется, нельзя не упомянуть в связи с этим и личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей нормализации двусторонних отношений»,- сказал он.

Конечно, процесс идет непросто, учитывая как масштабы оставленного демократами «токсичного наследия», так и агрессивную линию нынешних властей США по продвижению собственных интересов на мировой арене, отметил дипломат.

«Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, поскольку на наших странах – как крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за судьбы мира», - заявил Рябков.

Нормализацию в мире без диалога РФ и США сложно представить

Сложно представить себе сценарий существенной нормализации ситуации в мире в отсутствие полноценного диалога и сотрудничества между Россией и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов, заявил Рябков.

«Страны Запада, высокомерно упиваясь убежденностью в собственном превосходстве, навеянной исходом биполярного противостояния, попросту перестали верить в реальность катастрофических сценариев. А ведь ими изобилует всемирная история, особенно первой половины XX века»,- напомнил при этом замминистра.

По его словам, слова «дружба» едва ли применима в отношениях с любой из стран «коллективного Запада», тем более на нынешнем отрезке.

«Приемлемым, на мой взгляд, в этом плане будет движение России и США к модели неидеологизированного и взаимоуважительного сосуществования, основанной на обоюдном признании интересов друг друга и готовности решать возникающие проблемы через диалог. Разумеется, наша страна остается готовой и к другим вариантам развития событий»,- заявил он.