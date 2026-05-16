Рябков: Россия стоит «плечом к плечу» с Кубой Замглавы МИД РФ также сообщил, что Москва и Вашингтон ведут «весьма интенсивные» контакты на уровне администраций

Россия стоит «плечом к плечу» с Кубой и продолжит оказывать ей поддержку на фоне продолжающейся блокады острова со стороны США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, мы не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко и которое оказывает нам, России, ценную поддержку на международных площадках, с которым мы взаимодействуем по многим аспектам формирования нового миропорядка», — сказал Рябков, слова которого приводят российские СМИ.

Дипломат отметил, что РФ в курсе ситуации вокруг поездки представителей ЦРУ на Кубу и находится в «постоянном контакте» с представителями кубинского руководства. «Мы в курсе происходящего. И мы в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и напрямую по всем аспектам происходящего с ними взаимодействуем. Так что для нас это не новость», - указал он.

Рябков подчеркнул, что в РФ «возмущены тем уровнем цинизма, с которым Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения по факту блокаду острова, а с другой стороны, демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу».

«Не наше дело, а дело наших кубинских союзников и друзей давать оценку тому, что реально происходит в этом диалоге, если его можно назвать диалогом, а не процессом выдвижения все более далекоидущих и жестких требований Вашингтона к Гаване», - сказал Рябков, указав на то, текущая блокада Кубы со стороны США является «циничным и откровенным проявлением доктрины Монро, которая не терпит «инакомыслия» во всем Западном полушарии».

«То, что в условиях беспрецедентного давления со стороны Вашингтона кубинское руководство сочло возможным на высоком политическом уровне быть представленным в качестве государства-партнера на прошедшем только что СМИД БРИКС, — это само по себе сигнал. Сигнал стойкости, приверженности общим ценностям», - добавил замминистра.

Рябков также сообщил, что РФ и США ведут «весьма интенсивные» контакты на уровне администраций.

«Контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администрации идут весьма интенсивно, постоянно. Сейчас сложилась конфигурация, когда диалог имеет множество каналов», - сказал он.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие, центровые вопросы».

«Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно. Но есть и обратная зависимость: движение - это производная контактов. Есть баланс того и другого. Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга. Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы», - отметил замминистра.

При этом он допустил возможность новых контактов Лаврова и Рубио. «Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты. Сейчас нет понимания, когда они состоятся», - сказал дипломат.

- Реакция Запада на запуск «Сармата»

Россия «не ожидала, не ожидает и не будет ожидать никакой реакции со стороны западных противников и оппонентов» на испытания как перспективных российских систем, так и систем, уже стоящих на вооружении, - отметил Рябков.

«Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода - это повод демонстрировать квазибезразличие. Мы с иронией воспринимаем это, потому что не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы», - сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что «аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого». «Эта система позволяет гарантированно преодолевать и существующие, и все находящиеся еще в режиме разработки комплексы противоракетной обороны», - отметил он, выразив уверенность в том, что «Сармат» в рекламе не нуждается».

Дипломат считает, что Россия должна «уверенно, спокойно, твердо, ответственно показывать свои собственные возможности для охлаждения горячих голов», которых немало и которые особенно по периметру российских границ к Западу «играют с разного рода концепциями зонтиков».

Российские власти – «люди, живущие не в мире сказок, иллюзий, фантомов», а «люди ответственные, занимающиеся военной безопасностью, обеспечением собственных интересов так, чтобы наш народ, наши люди были уверены, что им ничто не грозит и [что] никому в воспаленных мозгах, в которых грезится победа над великой Россией, не примерещилось то, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы», - отметил Рябков. «Они получат. Никакие зонтики их не спасут», - добавил он.