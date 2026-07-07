Генсек НАТО заявил о новых крупных проектах в сфере оборонной промышленности и укреплении сотрудничества между союзниками

Рютте: НАТО усилит возможности авиации за счет 10-го самолета Airbus A330 MRTT Генсек НАТО заявил о новых крупных проектах в сфере оборонной промышленности и укреплении сотрудничества между союзниками

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс укрепит свои возможности в сфере авиации за счет получения 10-го самолета Airbus A330 MRTT.

Рютте выступил с заявлением о новых проектах альянса на Форуме оборонной промышленности, который проходит в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Генсек НАТО отметил, что эта площадка объединяет альянс и промышленный сектор, а также предоставляет странам-членам возможность продемонстрировать потенциал и инновации своих оборонных предприятий.

Рютте заявил, что в этом направлении сегодня есть чем гордиться. Он напомнил, что год назад на саммите союзников в Гааге страны НАТО взяли на себя обязательство увеличить инвестиции в оборону и довести расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта к 2035 году.

По словам Рютте, уже достигнут значительный прогресс, а страны договорились наращивать производство в оборонной сфере и развивать инновации.

Он отметил, что спустя год после саммита в Гааге результаты уже начали проявляться в Анкаре. Рютте добавил, что в течение дня союзники и представители промышленности по обе стороны Атлантики объявят о крупных проектах и подпишут соглашения на миллиарды долларов.

По его словам, это позволит инвестировать в безопасность, укрепить экономику и создать сотни тысяч новых рабочих мест.

Рютте подчеркнул, что сегодня промышленный сектор Северной Америки и Европы совместно производит продукцию и разрабатывает возможности нового поколения. По его словам, эти возможности создаются в рамках НАТО не одной страной, а несколькими государствами, работающими в тесном сотрудничестве.

Генсек НАТО отметил, что таким образом альянс становится сильнее в настоящем и будущем, обеспечивая защиту 1 миллиарда человек и каждой части своей территории.

НАТО получит 10-й самолет Airbus A330 MRTT

Рютте сообщил, что первое объявление, сделанное сегодня, касается новой платформы, которая позволит НАТО осуществлять дозаправку в воздухе и быстро перевозить оборудование.

Он отметил, что несколько союзников официально объявят о присоединении 10-го самолета Airbus A330 MRTT к Многонациональному многоцелевому флоту самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. Таким образом, альянс приблизится к созданию полноценного флота из 12 самолетов Airbus A330 MRTT.

Рютте также сообщил, что союзники начали новый многонациональный проект, связанный с самолетами Airbus A400M, который обеспечит стратегические возможности воздушной транспортировки мирового уровня.

По словам генсека НАТО, самолеты A330 MRTT и A400M предоставят альянсу два многонациональных флота с высокими возможностями. Он подчеркнул, что это объявление является отличным примером многостороннего сотрудничества.

Рютте заявил, что платформы Airbus основаны на сильном промышленном лидерстве Европы, тесном сотрудничестве НАТО и Европейского союза, а также вкладе промышленных партнеров в США.

«Они будут поддерживать воздушные возможности НАТО сильными, надежными и готовыми к действиям на протяжении следующих десятилетий», — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новые воздушные платформы альянса в целом производятся в рамках НАТО и создают рабочие места по обе стороны Атлантики. «Именно так работает трансатлантическое сотрудничество», — сказал Рютте.

Отметив, что системы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) предоставляют альянсу жизненно важные возможности, Рютте заявил: «Они дают нам ситуационную осведомленность, необходимую для принятия правильных решений и того, чтобы быть на шаг впереди угроз».

Рютте сообщил, что НАТО предприняла конкретный шаг для усиления этих возможностей, добавив беспилотные летательные аппараты к разведывательному потенциалу альянса.

«Эти дополнительные воздушные средства обеспечат непрерывное наблюдение за обширными морскими районами днем и ночью. Эти аппараты могут длительное время находиться в полете на большой высоте и более эффективно, чем большинство других самолетов, охватывать большие территории, включая открытое море», — сказал он.

Рютте подчеркнул, что эти воздушные средства помогут в раннем выявлении угроз, защите морских коммуникационных линий и поддержке операций в сложных регионах, таких как самые северные районы.

«Это настоящая история успеха»

Рютте заявил, что НАТО на протяжении многих лет полагалась на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry AWACS, которые считались «глазами в небе» альянса.

Он отметил, что эти самолеты использовались в обширном регионе — от севера Норвегии до юга Турции, однако этот парк уже устарел.

Рютте сообщил, что сегодня ряд стран НАТО закупит около 10 самолетов Saab для замены этих воздушных средств.

«Это обеспечит сохранение сильных и надежных возможностей наблюдения и раннего предупреждения, которыми НАТО владеет и управляет, на протяжении следующих лет», — заявил он.

Подчеркнув, что система воздушного раннего предупреждения и контроля GlobalEye производства компании Saab выводит эти возможности на новый уровень, Рютте отметил, что она позволяет одновременно осуществлять наблюдение в воздушном, морском и наземном пространствах с помощью одной платформы.

Он обратил внимание, что GlobalEye обладает доказанной способностью обнаруживать, отслеживать и идентифицировать сложные угрозы, включая баллистические и крылатые ракеты.

Рютте отметил, что эта система является программой, реализуемой Европой и Канадой при участии США.

«Это настоящая история успеха. И снова она создана в рамках НАТО», — сказал он.