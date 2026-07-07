Генсек альянса отметил, что структура оборонного сектора Турции объединяет около 3 тыс. компаний и обеспечивает сотрудничество всех уровней промышленности

Рютте назвал турецкую модель оборонной промышленности примером для союзников по НАТО Генсек альянса отметил, что структура оборонного сектора Турции объединяет около 3 тыс. компаний и обеспечивает сотрудничество всех уровней промышленности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал примером для изучения союзниками способ организации оборонной промышленности Турции, отметив, что эта модель объединяет различные сегменты общества.

Рютте выступил на панели в рамках Форума оборонной промышленности, состоявшегося в первый день саммита НАТО в Анкаре при участии председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Он сообщил, что оборонная промышленность Турции находится в ведении Управления оборонной промышленности, напрямую подчиненного президенту страны, и отметил, что около 3 тыс. оборонных компаний — малых, средних и крупных — работают в тесном взаимодействии друг с другом.

Рютте напомнил, что эти компании в первую очередь удовлетворяют потребности Турции, а также экспортируют продукцию во все страны НАТО и государства за пределами альянса.

«Я считаю, что это чрезвычайно интересная модель. Насколько мне известно, некоторые союзники изучают ее, чтобы понять, могут ли они применить ее в своих странах. Это хороший пример подхода, который охватывает все слои общества в сфере оборонной промышленности», — заявил он.

«Мы переживаем беспрецедентную трансформацию после окончания холодной войны»

Рютте подчеркнул, что главным приоритетом в настоящее время является увеличение производственных возможностей оборонной промышленности в Европе, Канаде и США.

«Мы добиваемся прогресса в этом направлении. Мы действительно движемся к гораздо лучшей позиции. Мы видим, что в Европе открывается больше производственных линий и больше заводов», — сказал он.

Генсек НАТО отметил, что производственные мощности не должны ограничиваться только боеприпасами, подчеркнув, что вся экономика России сейчас перестроена под военные нужды.

По его словам, даже автомобильная промышленность России работает на обеспечение военных усилий, поэтому Европа, Канада и США также должны действовать в этом направлении.

«Трансформация, которую мы сейчас наблюдаем, является беспрецедентной со времен окончания холодной войны. Европа берет на себя гораздо большую ответственность за обычную оборону НАТО и этой части территории альянса. Конечно, в дальнейшем США сохранят определенное военное присутствие в Европе как в ядерной, так и в обычной сфере. Однако сейчас мы говорим о преобразованном НАТО, где у США появился гораздо более сильный партнер в Европе, а сама Европа стала намного сильнее, чем 4 или 5 лет назад», — заявил Рютте.

Он также отметил, что сотрудничество между НАТО и Европейским союзом привело к важным изменениям и сделало альянс сильнее.

Рютте заявил, что ЕС и НАТО имеют четкое распределение задач, согласованное между сторонами.

«Именно поэтому мы можем усиливать роли друг друга», — сказал он.

«Турция всегда играла очень важную роль в альянсе»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность сотрудничества между ЕС и НАТО.

«У стран — членов ЕС и союзников по НАТО есть единая структура сил. Одни и те же силы выделяются для операций НАТО, миссий ЕС, задач Организации Объединенных Наций или добровольных коалиций. Чтобы это было возможно, необходима совместимость. Конечно, в нынешних геостратегических и геополитических условиях нам необходимо значительно увеличить инвестиции в оборону, и ЕС предпринимает в этом направлении важные шаги», — сказала она.

Фон дер Ляйен также рассказала о механизме Европейского оборонного действия (SAFE).

«Механизм SAFE особенно важен для нас, поскольку он стимулирует совместные закупки. В рамках этого механизма уже подписаны 10 соглашений общей стоимостью 100 млрд евро. SAFE по своей структуре открыт и для партнерских стран. До 35% расходов могут покрываться странами за пределами ЕС. Однако 65% должны приходиться на страны Евросоюза. Причина в том, что мы хотим укрепить европейскую оборонную промышленную базу. Мы хотим, чтобы эти инвестиции, сделанные за счет средств налогоплательщиков, возвращались в Европу, создавали рабочие места и поддерживали научно-исследовательскую деятельность», — отметила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что страны, не входящие в ЕС, могут получить доступ к более широким возможностям сотрудничества после подписания соглашений в сфере безопасности и обороны.

«Канада стала первой страной, сделавшей это. Поэтому здесь существует очень широкий спектр возможностей для инвестиций и сотрудничества», — заявила она.

Касаясь роли Турции в НАТО, фон дер Ляйен сказала: «Она всегда играла очень важную роль в альянсе. Аналогичным образом она имеет большое значение и для наших отношений с ЕС».

Она отметила, что Турция может сотрудничать с ЕС в рамках 35-процентной части механизма SAFE.

«Кроме того, предусмотренные до 2030 года инвестиции в размере 800 млрд евро будут зависеть от решений государств-членов о том, в какие сферы они направят собственные оборонные бюджеты. Это также открывает широкие возможности для тесного сотрудничества с Турцией», — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что для ЕС важнейшим вопросом является полное соответствие действиям целям, определенным НАТО.

«У нас единая структура сил. Мы знаем, где существуют пробелы, и должны работать вместе, чтобы устранить их наиболее эффективным с точки зрения затрат способом. Поэтому для нас большое значение имеет Процесс оборонного планирования НАТО (NDPP). Благодаря ему мы можем закрывать существующие пробелы наиболее оптимальным образом», — заявила она.

Фон дер Ляйен также отметила необходимость тесного взаимодействия с Украиной.

«Потому что нам необходимо быстро, разумно и с приемлемыми затратами развивать наши оборонные возможности. Украина в последние годы успешно доказала это под давлением войны», — добавила она.