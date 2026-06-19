«Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха», - пресс-служба станции

РФ: транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке БПЛА «Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха», - пресс-служба станции

Транспортный цех Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Согласно сообщению, транспортный цех Запорожской АЭС, находящейся под контролем РФ, вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подвергся серии атак украинских беспилотников.

«Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, однако есть повреждения здания одного из боксов и ремонтной зоны. «Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов», - указали в пресс-службе.

«Персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта», - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российская армия взяла объект под контроль в марте 2022 года после начала конфликта в Украине.