Кроме того, заместитель постоянного представителя России при ООН выразила обеспокоенность по поводу систематических притеснений угнетения христиан в регионе

РФ: США «отодвинули» Совбез ООН от процесса израильско-палестинского урегулирования Кроме того, заместитель постоянного представителя России при ООН выразила обеспокоенность по поводу систематических притеснений угнетения христиан в регионе

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева выразила «сожаление» по поводу отстранения США Совета Безопасности ООН от процесса урегулирования израильско-палестинского конфликта.

«Особую печаль вызывает тот факт, что США, которые, по сути, отодвинули от палестино-израильского урегулирования Совет Безопасности, продавив резолюцию СБ 2803 с одобрением «плана Трампа», попытались снять с повестки и краеугольную формулу «двух государств для двух народов». Отрадно, что подавляющее большинство стран-членов Всемирной организации, как продемонстрировала сегодняшняя дискуссия, по-прежнему твердо верят в безальтернативность достижения мира исключительно через создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем в соответствии с одобренными международно-правовыми решениями», - сказала Евстигнеева на неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа» по ситуации на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), включая Восточный Иерусалим.

По ее словам, спустя девять лет после принятия ключевой резолюции СБ 2334 с осуждением израильского поселенчества и признанием незаконности планов по аннексии данных оккупированных земель и насильственному выселению палестинцев ситуация на Западном берегу реки Иордан только ухудшилась.

«По данным УКГВ, число нападений поселенцев с января 2023 года по декабрь 2025 год составило 4675 инцидентов. Эта статистика опровергает израильские доводы о якобы единичных противоправных действиях отдельных преступников», - отметила она.

Кроме того, Евстигнеева выразила обеспокоенность по поводу систематических притеснений угнетения христиан в регионе.

«Серьезную обеспокоенность вызывают систематические притеснения христиан, а также постоянные провокации и нарушения статус-кво святых мест Иерусалима. Израиль, находясь в самом центре исторического распространения авраамических религий, несет особую ответственность за поддержание межконфессионального мира и усмирение нетерпимых к другим религиям фанатиков», - сказала заместитель постоянного представителя России.

По ее словам, израильтяне проводят регулярные силовые рейды, зачистку населенных пунктов и лагерей беженцев, произвольные аресты палестинцев, а также вводят масштабные ограничения на перемещения. «Сегодня практически все палестинское население ЗБРИ на рутинной основе сталкивается с агрессией, вандализмом и запугиванием зачастую в присутствии и при участии солдат Армии обороны Израиля», - добавила Евстигнеева.