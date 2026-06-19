РФ: прекращение огня в секторе Газа не стало гарантией безопасности для гражданского населения «По данным Минздрава Газы, с момента объявления прекращения огня 10 октября 2025 года 1005 палестинцев погибли, свыше трех тысяч получили ранения», - Анна Евстигнеева

Прекращение огня в секторе Газа так и не стало гарантией безопасности для гражданского населения. Об этом заявила и.о. постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«Прекращение огня так и не стало гарантией безопасности для гражданского населения Газы. По данным Минздрава Газы, с момента объявления прекращения огня 10 октября 2025 года 1005 палестинцев погибли, свыше трех тысяч получили ранения. Только за период с 3 по 10 июня сообщалось о 39 погибших и 199 раненых», - сказала дипломат.

Евстигнеева привлекла внимание к тому, что израильтяне открыто говорят о намерении взять под контроль 70 % палестинского эксклава. «Такие действия ставят под угрозу дальнейшее выполнение мирного плана Дональда Трампа, демонстрируют несостоятельность попыток возложить всю ответственность за пробуксовку переговоров на палестинскую сторону», - отметила дипломат.

Евстигнеева также обратила внимание на задержки и дополнительные проверки гуманитарных конвоев, направляемых в Газу, выразив обеспокоенность по поводу ограничений на импорт крайне важных товаров.

«Все это происходит на фоне острого недофинансирования гуманитарного реагирования. Гуманитарный призыв ООН для Палестины объемом 4,1 млрд долл. профинансирован менее чем на 15 %. На практике это означает, что партнеры вынуждены сокращать даже жизненно важные услуги. Главные жертвы происходящего – дети. Среда, необходимая для их нормальной жизни и развития, в Газе разрушена», - подчеркнула она.

Евстигнеева также затронула проблему бедственного положения детей школьного возраста. «Но речь идет не только о благополучии детей сегодня: более 637 тысяч школьников уже третий год лишены формального обучения, а свыше 90% школьных зданий разрушены или непригодны для использования. По сути, у целого поколения отнимают и настоящее, и будущее», - указала она.

«Россия вновь подчеркивает: оказание гуманитарной помощи не может ставиться в зависимость от выполнения политических требований. Предоставление гуманитарного доступа – обязательство сторон по международному гуманитарному праву. Необходимо обеспечить немедленное, полное, безопасное и беспрепятственное поступление помощи в сектор Газа через все доступные маршруты и переходы. Необходимо снять необоснованные ограничения на ввоз критически важных товаров, включая оборудование для водоснабжения, санитарии, энергетики и здравоохранения. Необходимо обеспечить защиту гуманитарного и медицинского персонала и прекратить практику вынужденного перемещения населения», - резюмировала дипломат.