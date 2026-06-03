«Посольство вновь обратилось в МИД Франции с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение», - сообщили в дипмиссии

РФ потребовала от Франции освободить капитана танкера Tagor «Посольство вновь обратилось в МИД Франции с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение», - сообщили в дипмиссии

Посольство РФ в Париже получило официальное уведомление от французских властей о помещении под стражу капитана танкера Tagor и запросило к нему консульский доступ. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

«Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу. При этом в уведомлении приведены ранее уже озвученные французской стороной надуманные обвинения в его адрес. Посольство вновь обратилось в МИД Франции с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение», - сообщили в дипмиссии.

Ранее, первого июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы остановили нефтяной танкер Tagor, следовавший из России и находящийся под международными санкциями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва считает такие действия «незаконными». «Они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», - сказал он.